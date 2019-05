Un nouveau partenaire pour L’actualité

Le magazine L’actualité est fier d’annoncer aujourd’hui un partenariat avec le média de solutions et d’impact social Unpointcinq pour offrir à ses lecteurs encore plus de contenus d’information sur les petits et grands gestes que l’on peut poser pour faire sa part afin de limiter le réchauffement de la planète.

Vous verrez donc apparaître chaque mois dans le magazine et le site web de L’actualité des articles réalisés par Unpointcinq, qui mettent en valeur les initiatives québécoises pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

Unpointcinq est un média numérique indépendant, fondé en 2017, consacré exclusivement à couvrir les multiples facettes de l’action face aux changements climatiques au Québec. Son équipe de journalistes professionnels est dirigée par la rédactrice en chef Martine Roux, elle-même une collaboratrice de longue date de L’actualité.

Unpointcinq est soutenu financièrement par le Fonds vert du gouvernement du Québec dans le cadre la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Ses partenaires contributeurs sont en outre le consortium en climatologie Ouranos, qui regroupe plus de 450 chercheurs, experts et décideurs québécois, l’Institut national de santé publique du Québec, l’Université Laval et Réseau Environnement.

« Unpointcinq est le seul média grand public entièrement dédié à mettre de l’avant ces gens, ces groupes citoyens, ces organisations ou ces municipalités qui agissent partout au Québec pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou s’adapter à l’évolution du climat, indique Philippe Poitras, éditeur et idéateur de Unpointcinq. Nous sommes sans but lucratif, sans publicité, non partisan et ne participons pas aux débats sur les changements climatiques. »

Le nom Unpointcinq est une référence au cadre fixé par la communauté internationale à la Conférence de Paris de 2015 de limiter l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, en s’efforçant de ne pas dépasser 1,5 °C.

Pour découvrir les premiers articles d’Unpointcinq, c’est par ici.