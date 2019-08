Un nouveau portail est lancé sur les données climatiques

MONTRÉAL — Ottawa lance un nouveau portail d’intérêt pour les décideurs, les agriculteurs, l’industrie touristique, la santé publique et, en définitive, les citoyens qui s’intéressent au climat et à ses répercussions.

Ce portail, donneesclimatiques.ca, a été lancé officiellement, jeudi à Montréal, par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna.

Il est financé en partie par le gouvernement du Canada et plusieurs organisations y participent, parmi lesquelles le consortium de scientifiques et experts en climatologie Ouranos.

Les informations y sont classées par secteur, par emplacement et par différentes variables.

On peut par exemple y trouver le nombre de jours avec des températures maximales supérieures à 29 degrés Celsius, 30 degrés et 32 degrés, le nombre de «nuits tropicales», soit des jours où la température minimale ne descend pas sous les 18 degrés Celsius.

On peut aussi y trouver le nombre de «jours de croissance des plantes», le jour le plus chaud, la température moyenne et autres.

Parmi les autres collaborateurs, on trouve le Centre de recherche informatique, le Centre canadien des services climatiques, le Centre climatique des Prairies.