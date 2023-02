Un nouveau séisme en Turquie et en Syrie fait trois morts et des centaines de blessés

ANKARA, Turquie — Un nouveau tremblement de terre de magnitude 6,4 a tué trois personnes et en a blessé plus de 200, lundi, dans certaines parties de la Turquie dévastées il y a deux semaines par un important séisme qui a tué des dizaines de milliers de personnes, ont annoncé les autorités. Des dizaines de blessés ont également été signalés dans la Syrie voisine.

Le tremblement de terre de lundi était centralisé dans la ville de Defne, dans la province turque de Hatay, l’une des régions les plus touchées par le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le 6 février. Il a été ressenti en Syrie, en Jordanie, à Chypre, en Israël et aussi loin qu’en Égypte et a été suivi d’une deuxième secousse de magnitude 5,8.

Le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré que trois personnes avaient été tuées et 213 blessées. Des efforts de recherche et de sauvetage étaient en cours dans trois bâtiments effondrés où six personnes auraient été piégées.

Les Casques blancs, l’organisation de défense civile du nord-ouest de la Syrie, ont signalé plus de 130 blessés, dont la plupart n’étaient pas en danger de mort. On rapportait notamment des fractures et des cas de personnes qui s’étaient évanouies de peur. Des bâtiments dans des zones déjà endommagées par le séisme se sont aussi effondrés.

Le tremblement de terre du 6 février a tué près de 45 000 personnes dans les deux pays, dont la grande majorité en Turquie, où plus d’un million et demi de personnes se trouvent dans des abris temporaires. Les autorités turques ont enregistré plus de 6000 secousses secondaires depuis.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est rendu à Hatay plus tôt lundi et a annoncé que son gouvernement commencerait à construire près de 200 000 nouvelles maisons dans la région dévastée par le séisme dès le mois prochain.

M. Erdogan a déclaré que les nouveaux bâtiments ne dépasseraient pas trois ou quatre étages, construits sur un sol plus ferme et selon des normes plus élevées et en consultation avec des experts.

Le dirigeant turc a précisé que les monuments culturels détruits seraient reconstruits conformément à leur «texture historique et culturelle».

Les opérations de recherche et de sauvetage des survivants ont été annulées dans la majeure partie de la zone du séisme, mais le chef de l’agence gouvernementale de secours (AFAD), Yunus Sezer, a déclaré plus tôt que les équipes de recherche poursuivaient leurs efforts dans plus d’une douzaine de bâtiments effondrés, principalement dans la province de Hatay.

L’agence de santé de l’Union européenne a mis en garde lundi contre le risque d’épidémies dans les semaines à venir. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies a déclaré que «les maladies d’origine alimentaire et hydrique, les infections respiratoires et les infections évitables par la vaccination constituent un risque dans la période à venir, avec le potentiel de provoquer des épidémies, en particulier lorsque les survivants se déplacent vers des abris temporaires».

«Une recrudescence des cas de choléra dans les zones touchées est une possibilité importante dans les semaines à venir», a indiqué l’agence de santé américaine, notant que les autorités du nord-ouest de la Syrie ont signalé des milliers de cas de la maladie depuis septembre dernier et qu’une campagne de vaccination a été retardée en raison du tremblement de terre.