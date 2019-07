Un nouveau sergent d’armes est nommé à Ottawa

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a salué, jeudi, la nomination de Patrick McDonell au poste de sergent d’armes officiel de la Chambre des communes.

M. McDonell occupe le poste de sergent d’armes par intérim et de chef de la sécurité à la Chambre des communes depuis 2015.

Il remplace Kevin Vickers, qui a tiré et aidé à abattre Michael Zehaf-Bibeau, qui avait fait irruption dans l’édifice du Centre sur la colline du Parlement avec un fusil en 2014, après avoir tué le réserviste de la garde d’honneur Nathan Cirillo au Monument commémoratif de guerre du Canada.

M. McDonell a eu une longue carrière à la Gendarmerie royale du Canada et au service chargé de veiller à la protection des dignitaires, dont le premier ministre et le gouverneur général, ainsi que des terrains de la colline du Parlement et de la Cour suprême.

M. McDonell a été choisi comme candidat au poste par le biais du processus de nomination fondé sur le mérite du gouvernement Trudeau.

Sa nomination a pris effet le 1er juillet.