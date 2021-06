Un nouveau vaccin, de l’américaine Novavax, serait efficace à environ 90 %

Le fabricant américain de vaccins Novavax a déclaré lundi que son vaccin contre la COVID-19 est très efficace et qu’il protège également contre les variants du SRAS-CoV-2.

À l’issue d’une vaste étude clinique menée aux États-Unis et au Mexique, mais qui n’a pas encore été examinée par des pairs, le fabricant américain conclut que le vaccin, administré en deux doses, est efficace à environ 90 % dans l’ensemble. L’efficacité de ce vaccin dit «sous-unitaire» le placerait donc à égalité avec les vaccins de Pfizer et de Moderna, qui sont, eux, des vaccins «à ARN-messager».

La demande de vaccins aux États-Unis a considérablement diminué et ce pays dispose de suffisamment de doses pour tout le monde, mais le besoin de plus de vaccins dans le monde demeure entier. Le vaccin Novavax, qui est facile à entreposer (au frigo) et à transporter, pourrait donc jouer un rôle majeur dans l’augmentation des approvisionnements dans les régions pauvres du monde.

Cette aide n’arrivera pas avant plusieurs mois, cependant. L’entreprise du Maryland, qui a vécu des pénuries de matières premières, prévoit de demander une autorisation pour l’administration du Novavax aux États-Unis, en Europe et ailleurs d’ici la fin de septembre — et serait en mesure de produire jusqu’à 100 millions de doses par mois d’ici là.

Le PDG de Novavax, Stanley Erck, a indiqué lundi qu’un grand nombre des premières doses produites seront destinées à des pays à revenu faible et intermédiaire. Il soutient que c’était là l’objectif initial de l’entreprise.

Alors que plus de la moitié de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin, moins de 1 % des personnes dans le monde en développement ont reçu une première dose, selon un effort de collecte de données mené en partie par l’Université d’Oxford.

Le Canada veut en donner

Le vaccin de Novavax pourrait être le cinquième vaccin développé en Occident à obtenir une autorisation pour lutter contre la COVID-19. Les vaccins Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson sont déjà autorisés aux États-Unis et en Europe, et la formule d’AstraZeneca est utilisée en Europe.

L’analyste de l’industrie Kelechi Chikere estime par ailleurs que le vaccin Novavax pourrait devenir une «deuxième dose universelle», en raison de sa grande efficacité et de ses effets secondaires légers.

L’étude clinique de Novavax a impliqué près de 30 000 personnes de 18 ans et plus. Les effets secondaires étaient pour la plupart légers — sensibilité et douleur au site d’injection. Il n’y a eu aucun rapport de caillots sanguins ou de problèmes cardiaques inhabituels, a déclaré M. Erck. Novavax a publié ses résultats dans un communiqué de presse et prévoit de les publier dans une revue médicale, où ils seront d’abord examinés par des experts indépendants.

La société s’est engagée à fournir 110 millions de doses aux États-Unis au cours de la prochaine année et un total de 1,1 milliard de doses aux pays en développement. En mai dernier, l’alliance des vaccins Gavi, leader du projet COVAX soutenu par l’ONU pour fournir des vaccins aux pays les plus pauvres, a annoncé la signature d’un accord pour acheter 350 millions de doses de la formule de Novavax.

À l’issue du sommet du G7, dimanche au Royaume-Uni, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada ferait don de 13 millions de doses excédentaires de vaccins pour aider les pays les plus pauvres. Selon un document transmis par le cabinet du premier ministre, plus de sept millions de ces doses seraient des vaccins Novovax, qui n’ont pas encore été approuvés au Canada.

Novavax travaille au développement de vaccins depuis plus de trois décennies, mais n’en a jamais mis sur le marché. Son travail sur le vaccin contre le coronavirus est en partie financé par le gouvernement américain.