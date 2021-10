Un nouvel attentat fait au moins 37 morts en Afghanistan

KABOUL — Au moins 37 personnes ont été tuées et plus de 70 autres blessées dans le sud de l’Afghanistan, quand des kamikazes ont attaqué une mosquée chiite qui était bondée de fidèles qui participaient aux prières du vendredi.

L’attaque contre la mosquée Imam Barga survient une semaine après qu’une branche locale de Daech, le groupe armé État islamique, ait tué 46 personnes dans une mosquée du nord du pays.

Un témoin a raconté que deux kamikazes se sont donné la mort près d’une clôture de sécurité, permettant à deux autres de se rendre jusqu’à l’intérieur en courant pour attaquer la congrégation.

Quelque 500 personnes participent habituellement aux prières du vendredi, a dit ce témoin.

Des images tournées sur place montrent des corps éparpillés sur des tapis tachés de sang, pendant que les survivants titubent ou pleurent.

Le bilan a été confirmé sous le couvert de l’anonymat par un dirigeant d’un hôpital local.

Daech s’oppose farouchement aux talibans qui gouvernent l’Afghanistan. Le groupe considère que les chiites sont des apostats qui méritent la mort. Daech a revendiqué plusieurs attentats meurtriers à travers le pays depuis que les talibans ont repris le pouvoir en août, après le départ des forces américaines.

Daech et les talibans défendent une interprétation rigide de la loi islamique, mais Daech est nettement plus radical et considère faire partie d’un califat mondial qui inclut notamment ses branches irakienne et syrienne plus connues.

Daech et les talibans sont sunnites, mais ils sont profondément divisés par des questions idéologiques et se sont fréquemment affrontés.