Un nouvel espace public ouvrira sous le Parlement à Ottawa en 2032

OTTAWA — Les visiteurs qui se rendront sur la Colline du Parlement, à Ottawa, dans quelques années, auront la chance de visiter un nouveau lieu, alors qu’une refonte complète de l’édifice du Centre devrait être terminée d’ici 2031 et ouverte au public d’ici 2032.

Rob Wright, qui est sous-ministre adjoint à Services publics et Approvisionnement Canada, a affirmé jeudi que des travaux de renforcement structurel et de restauration du patrimoine sont en cours dans l’édifice central du Parlement.

Ainsi, un nouveau centre d’accueil à trois niveaux est actuellement construit sous le bâtiment et autour de la tour de la Paix.

Selon M. Wright, les équipes qui mènent les travaux sont en train de creuser jusqu’à 23 mètres de profondeur pour dégager l’espace nécessaire pour le nouveau centre de 32 000 mètres carrés.

La nouvelle entrée publique sera conçue avec deux sentiers menant de la Flamme du centenaire et du jardin devant l’édifice du Centre jusqu’au rez-de-chaussée du centre d’accueil, ses points de contrôle de sécurité et ses ascenseurs.

Le niveau inférieur du centre devrait présenter des expositions dignes d’un musée, a-t-on promis, un théâtre multimédia et des salles de classe pour éduquer les visiteurs sur le rôle du Parlement.

Lors d’une visite du chantier organisée pour les journalistes, jeudi, M. Wright a mentionné qu’il est une priorité pour le gouvernement que des parlementaires eux-mêmes soient impliqués dans ces projets de sensibilisation.

La gestionnaire des services aux visiteurs à la Bibliothèque du Parlement, Kali Prostebby, a décrit pendant la visite de jeudi à quoi pourrait ressembler une séance dans une salle de classe sous le Parlement.

«Les élèves vont avoir droit à un programme spécifique pour la journée tout dépendant de leur niveau, a-t-elle expliqué. Ils vont pouvoir assister à la période des questions, rencontrer un député de leur région et visiter les espaces d’exposition.

«L’idée est que ce ne soit pas seulement une seule visite appliquée à tout le monde, mais plutôt que l’expérience soit adaptée et flexible pour que chaque élève se sente plus proche de son Parlement fédéral.»

Toute cette modernisation de l’édifice du Centre s’orchestre autour de deux axes: rendre au goût du jour et améliorer l’accessibilité du bâtiment, tout en préservant son héritage patrimonial.

M. Wright a ajouté que trois étages seront installés au-dessus du Hall d’honneur, soit le corridor principal de l’édifice du Centre qui relie le Hall de la Confédération à la Bibliothèque du Parlement.

En plus de bureaux, un espace culturel autochtone et un salon informel pour les parlementaires doivent être construits, a souligné M. Wright.

Le toit du bâtiment sera aussi surélevé de cinq mètres pour améliorer le chauffage et la climatisation.

Le projet vise à ce que l’édifice du Centre utilise 75 % moins d’énergie et 50 % moins d’eau que ce qu’il consommait avant les rénovations. Il prévoit que le site présentera des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre.

L’édifice du Centre fait l’objet d’une modernisation parasismique, un processus couramment pratiqué sur les sites patrimoniaux en Californie et dans le sud des États-Unis.

L’objectif est de modifier les structures existantes pour les rendre plus résistantes aux mouvements du sol ou aux tremblements de terre, de protéger et de sécuriser les fondations du Parlement et de répondre aux normes structurelles modernes.

Des fenêtres donnant sur le ciel sont également intégrées à la conception rénovée pour profiter d’un éclairage naturel accru à l’intérieur de l’édifice du Centre.