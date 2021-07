Un nouvel incendie de forêt force des évacuations dans le sud de l’Okanagan

OKANAGAN FALLS, C.-B. — Un nouvel incendie de forêt en Colombie-Britannique a forcé l’évacuation de quelque 80 résidences alors que des centaines d’autres foyers dans la communauté d’Okanagan Falls ont reçu l’ordre de se tenir prêts à fuir.

Le Service des incendies de forêt de Colombie-Britannique mentionne que le nouveau brasier du côté sud-est du lac Skaha, à l’est d’Okanagan Falls, a été observé dimanche. Il avait déjà ravagé une zone de cinq kilomètres carrés en quelques heures.

Avant la tombée de la nuit, huit pompiers, deux hélicoptères et de la machinerie lourde avaient été déployés sur les lieux pour tenter de contenir ce nouveau foyer d’incendie.

On suspecte que ce nouvel incendie serait d’origine humaine. On recense actuellement plus de 300 feux actifs à travers la Colombie-Britannique, dont 75 qui ont pris naissance depuis vendredi. Plusieurs d’entre eux ont été déclenchés par la foudre.

Selon les autorités, 25 incendies sont considérés comme étant particulièrement menaçants ou visibles. Le feu en cours dans les environs d’Okanagan Falls en fait partie, tout comme celui qui a dévasté le village de Lytton.

Le risque d’incendie de forêt est considéré élevé ou extrême dans toute la province et Environnement Canada a mis en garde contre une nouvelle vague de chaleur dans certains secteurs de l’intérieur centre et de l’intérieur sud.

La vague de chaleur annoncée dimanche prévoit des températures de 33 à 38 degrés Celsius le jour et des températures à peine moins élevées la nuit. Une situation qui doit perdurer au moins jusqu’à mercredi.

Selon le Bureau du coroner de Colombie-Britannique, la chaleur aurait possiblement contribué à 719 décès subits, soit trois fois plus que la moyenne, entre la fin juin et le début juillet.