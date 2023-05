Un nouvel incendie en Colombie-Britannique provoque un ordre d’évacuation

Un nouvel incendie incontrôlable dans l’intérieur de la Colombie-Britannique a déclenché un ordre d’évacuation obligatoire dans une zone située à environ 600 kilomètres au nord de Vancouver.

Le district régional de Cariboo affirme que le feu de forêt du lac Tzenzaicut, découvert samedi, est devenu une menace suffisante pour qu’un ordre d’évacuation soit lancé pour une zone à l’ouest de la route 97 entre Quesnel et Williams Lake.

Une zone plus large autour de la zone d’évacuation — juste au sud de la communauté de Baker Creek — a été mise en alerte.

Selon le BC Wildfire Service, l’incendie du secteur du lac Tzenzaicut reste relativement petit, d’une taille d’environ un kilomètre carré, mais a doublé de taille depuis samedi soir, et les équipes de pompiers soutiennent que l’incendie a probablement été déclenché par un coup de foudre ou d’autres moyens naturels.

Pendant ce temps, l’incendie de forêt de Pelican Lake, à 300 kilomètres à l’ouest du lac Tzenzaicut, est devenu un «incendie de forêt de premier plan» selon le BC Wildfire Service et une alerte pour une éventuelle évacuation reste en vigueur pour des communautés telles que Anahim Lake et la Première Nation d’Ulkatcho.

La Colombie-Britannique continue également de lutter contre un certain nombre de feux de forêt majeurs dans la région de Peace River, près de Fort St John, mais les pompiers affirment que les changements de direction du vent et le temps plus frais ont contribué à tempérer ces incendies jusqu’à présent pour la fin de semaine.