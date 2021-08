Un octogénaire meurt écrasé par un arbre à Sainte-Agathe-de-Lotbinière

SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE — Un octogénaire est mort coincé sous un arbre à Sainte-Agathe-de-Lotbinière, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Les services d’urgence ont été appelés lundi, vers 17 h 00, à se rendre sur une terre à bois, située près de la route 271.

«À l’arrivée des services d’urgence, l’octogénaire était inanimé et son décès a été constaté sur les lieux», a indiqué le sergent Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

«L’homme aurait quitté sa résidence ce matin pour aller bûcher et voyant qu’il n’était pas de retour pour le souper, un membre de la famille s’est rendu sur les lieux pour faire la découverte et ensuite aviser les services d’urgence», a -t-il précisé.

Un enquêteur et un technicien en identité judiciaire de la SQ ont été dépêchés sur les lieux afin d’établir les causes et circonstances entourant cet évènement-là.

«La thèse privilégiée c’est l’accident de bûchage. On parle d’un homme de 82 ans de Sainte-Agathe-de-Lotbinière», a dit le porte-parole de la SQ.

L’identité de la victime n’a pas été dévoilée dans l’immédiat.