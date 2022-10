Un officier de la PPO donne des exemples de «dysfonctionnement» à la Police d’Ottawa

OTTAWA — Un officier supérieur de la Police provinciale de l’Ontario a déclaré vendredi qu’il avait exprimé de sérieuses préoccupations en matière de sécurité et de logistique au sujet de plusieurs stratégies de la Police d’Ottawa tout au long de la manifestation du «convoi de la liberté» en janvier et février.

Le surintendant Craig Abrams poursuivait vendredi matin son témoignage devant la commission d’enquête publique sur le recours par le gouvernement fédéral, en février, de la Loi sur les mesures d’urgence, pour dénouer la crise.

M. Adams a indiqué que dès les premiers jours de la manifestation, ses agents ont constaté un dysfonctionnement au sein du Service de police d’Ottawa.

À un certain moment, le surintendant Abrams a refusé que des agents de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) participent à l’opération visant à déloger les camions installés à l’angle de Rideau et de Sussex, en raison de préoccupations concernant la sécurité et le manque de planification.

Lors de cette réunion, a-t-il dit, le chef de la police d’Ottawa de l’époque, Peter Sloly, a haussé le ton à plusieurs reprises et s’est emporté.

M. Abrams a aussi raconté qu’à un autre moment, les négociateurs de la PPO avaient convaincu les manifestants de retirer le carburant d’un campement de fortune à Coventry Road, à l’est du centre-ville d’Ottawa.

Or, à l’insu des négociateurs, la police d’Ottawa a commencé à arrêter les manifestants qui quittaient les lieux et les a accusés de méfait, ce qui, selon M. Abrams, a retardé les efforts des négociateurs de la Police provinciale.