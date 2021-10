Un officier réaffecté après une controverse entourant son nouveau poste

OTTAWA — Un officier supérieur des Forces armées canadiennes qui avait rédigé une référence pour un délinquant sexuel condamné a été démis de ses fonctions liées à l’examen des moyens d’éliminer les inconduites sexuelles dans l’armée.

La vice-cheffe d’état-major de la défense, la lieutenante-générale Frances Allen, a indiqué que le major général Peter Dawe avait été réaffecté à la suite de l’indignation suscitée par sa nouvelle affectation.

Mme Allen a dit que la décision découlait de discussions avec des survivantes d’inconduites sexuelles militaires, et que la tâche immédiate de M. Dawe sera de discuter avec cette communauté pour mieux comprendre leurs points de vue et leurs problèmes.

Le major général Dawe a d’abord été relevé de ses fonctions de commandant des forces spéciales du Canada en avril à la suite d’un reportage de la CBC selon lequel il avait écrit un «certificat de moralité» quatre ans plus tôt pour un soldat reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement la femme d’un compagnon d’armes.

M. Dawe s’est rapidement excusé et a été discrètement réaffecté à un nouveau poste de collecte et d’examen des recommandations de trois juges à la retraite de la Cour suprême pour lutter contre les inconduites sexuelles dans les Forces armées et provoquer un changement de culture.

Mardi, le ministre de la Défense Harjit Sajjan a soutenu la décision de l’armée de nommer M. Dawe à ce nouveau poste, même si certains ont mis en doute la pertinence du nouveau poste et le message qu’il envoie aux victimes.