Un Ontarien arrêté aux É.-U. pour des crimes présumés liés à un rançongiciel mondial

Le département de la Justice des États-Unis a déclaré qu’un homme russo-canadien de l’Ontario est en garde à vue et en attente d’extradition vers les États-Unis pour sa participation présumée à une campagne mondiale de rançongiciels, un type de cyberattaque.

Le département affirme que Mikhail Vasiliev, 33 ans, de Bradford, en Ontario, est accusé de complot en vue d’endommager intentionnellement des ordinateurs protégés et de transmettre des demandes de rançon relativement à son rôle présumé dans le programme mondial de rançongiciel LockBit.

Dans les documents judiciaires, le département décrit LockBit comme un variant de rançongiciel qui est apparu pour la première fois vers janvier 2020 et est devenu depuis l’une des campagnes les plus actives et les plus destructrices au monde ayant été déployée contre au moins 1000 victimes aux États-Unis et ailleurs.

Le département de la Justice allègue que LockBit a fait au moins 100 millions $ en demandes de rançon et a soutiré des dizaines de millions de dollars en paiements de rançon réels de victimes.

Il indique que la police fédérale américaine (FBI) a commencé à examiner LockBit vers mars 2020.

M. Vasiliev risque un maximum de cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

La procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, a déclaré que l’arrestation était le résultat d’une enquête de plus de deux ans et demi sur LockBit et de plus d’une décennie d’expérience entre des agents du FBI, des procureurs du département de la Justice et des partenaires internationaux dans le démantèlement des cybermenaces.

«Que cela soit un énième avertissement aux acteurs des rançongiciels : en collaboration avec des partenaires du monde entier, le département de la Justice continuera à perturber les cybermenaces et à demander des comptes aux auteurs», a déclaré Mme Monaco dans un communiqué de presse publié jeudi.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.