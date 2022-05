Un orage tue au moins une personne et prive 70 000 foyers de courant en Ontario

TORONTO — Un puissant orage accompagné de vents violents a frappé samedi le sud de l’Ontario, tuant au moins une personne et privant des dizaines de milliers de foyers d’électricité.

La Police régionale de Peel a indiqué qu’une femme de Brampton était morte après avoir été frappée par un arbre au cours de la tempête.

Hydro One a annoncé que plus de 70 000 clients, allant de Sarnia à Toronto, avaient été privés de courant après que la tempête eut abattu des arbres et des lignes électriques.

La tempête a été si puissante qu’Environnement Canada a lancé une alerte d’urgence sur toutes les chaînes de télévision, les stations de radio et les téléphones sans fil.

Daniel Liota, un météorologue d’Environnement Canada, a dit que les vents avaient atteint la vitesse de 132 kilomètres à l’heure à l’aéroport de Kitchener, ce qui avait incité les responsables à diffuser le message d’alerte.

Il a ajouté que l’étendue géographique de la tempête était plutôt inhabituelle.

«C’est vraiment important. On a atteint l’échelon le plus élevé que peut atteindre un orage.»

M. Liota a souligné que les orages puissants avaient été récemment ajoutés à la liste des événements pouvant déclencher le système d’alerte.

Selon En Alerte, qui gère le système d’alerte pour les gouvernements canadiens, c’est la première fois qu’un message d’alerte d’urgence est déclenché depuis quatre ans, soit depuis que les données sont compilées.

Pour déclencher une alerte, un orage doit être accompagné de vents atteignant au moins 130 kilomètres à l’heure ou de grêles ayant un diamètre d’au moins sept centimètres, soit la taille d’une balle de tennis, a expliqué M. Liota.

La station météorologique d’Environnement Canada à l’aéroport international Pearson de Toronto a mesuré des rafales de 121 km/heure.