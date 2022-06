Un organisme contre la haine propose un guide de prévention en ligne pour les jeunes

Un organisme de surveillance des groupes haineux au Canada lance un guide en ligne visant à permettre d’identifier, de confronter et de prévenir toute forme de manifestation haineuse en classe et sur le web.

Le président du réseau canadien contre la haine (Canadian Anti-Hate Network), Bernie Farber, affirme observer une hausse de crimes haineux impliquant des jeunes et des adultes et il estime que le silence n’est plus une option.

M. Farber rapporte que de récentes attaques haineuses ont été perpétrées par des jeunes, dont la violente agression d’un étudiant noir, à Edmonton, par sept agresseurs allégués. Ces derniers l’auraient battu en lui criant des insultes racistes.

Le réseau contre la haine dit avoir recueilli divers témoignages de cas réels vécus par des éducateurs, dont un concernant un élève qui distribuait des tracts faisant la promotion de la haine sur le terrain même de l’école.

Dans le guide publié en ligne, on offre une série d’étapes à entreprendre pour venir en aide à un enfant victime de manipulation.

Le gouvernement fédéral a investi 35 millions $ pour soutenir 175 projets de lutte contre le racisme à travers le Canada, dont ce guide en ligne. L’outil n’est toutefois disponible qu’en anglais sur le portail web de l’organisme.

Par ailleurs, le ministre fédéral de la Diversité et de l’Inclusion Ahmed Hussen a fait savoir que le matériel était offert gratuitement et qu’il avait été distribué directement aux écoles afin qu’elles puissent organiser des ateliers sur le racisme avec leurs élèves.