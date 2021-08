Un organisme de charité musulman demande à un tribunal de lever sa suspension

OTTAWA — Un organisme de charité musulman a demandé à un tribunal de lever la décision de l’agence nationale du revenu de suspendre sa capacité à remettre des reçus fiscaux à la suite d’un audit.

Établi à Ottawa, Human Concern International (HCI) a avancé que la suspension d’un an imposée le mois dernier causera «des dommages irréparables» à l’organisme et à ses milliers de bénéficiaires.

L’Agence de revenu du Canada (ARC) a pénalisé HCI à la suite d’un audit au cours duquel elle a soulevé des inquiétudes à propos de six de ses initiatives.

L’ARC reproche à l’organisme d’avoir produit incorrectement des reçus fiscaux totalisant plus de 307 000 $ US pour les organisations qui chapeautaient les six projets.

Les initiatives incluent trois projets d’éducation et de santé en Inde, un projet de développement des compétences au Bangladesh, du soutien aux orphelins en Somalie et un autre projet d’éducation au Kenya.

HCI affirme que les organismes de charité canadiens travaillent souvent avec des individus et des groupes liés aux communautés où les projets prennent place.

L’organisme insiste qu’elle s’est toujours engagée à maintenir la direction et le contrôle de ses projets à l’étranger et à ce que tous ses projets élaborés avec un tiers soient inclus dans ses activités charitables.

Dans une lettre transmise le 7 juillet à HCI, l’ARC affirme qu’elle ne pouvait pas accepter l’assertion que les six organisations non enregistrées étaient des tiers collecteurs de fonds qui travaillaient au nom et au bénéfice de HCI.

La suspension d’un an est effective jusqu’au 13 juillet 2022.

HCI a contesté la pénalité à travers le système d’appel interne de l’agence. Au début du mois d’août, un juge de la Cour fiscale fédérale a refusé de surseoir à la sanction imposée à l’organisme.

HCI conteste maintenant ce refus devant la Cour d’appel fédérale, arguant que le juge n’avait pas respecté son droit de se défendre avant de recevoir une sanction.

L’organisme, qui vient en aide aux victimes du récent tremblement de terre à Haïti, affirme qu’il veut s’assurer que les dons qu’il reçoit continuent d’aider les gens dans le besoin.

Les activités caritatives de HCI se poursuivent, nonobstant la décision de la cour, mais l’organisme devra «réduire certains de ses programmes», selon le directeur général de l’organisme, Mahmuda Khan.

En juillet, près de 100 organisations musulmanes et groupes de la société civile avaient transmis une lettre au premier ministre fédéral Justin Trudeau l’enjoignant à réformer l’Agence du revenu du Canada, qu’ils accusaient de cibler de manière injuste les organismes de bienfaisance musulmans.

La coalition avait demandé au gouvernement d’annuler la décision de l’ARC concernant HCI.

La ministre du Revenu, Diane Lebouthillier a déclaré, lors du dernier Sommet national sur l’islamophobie, que le racisme et la discrimination systémique sont des enjeux importants que l’Agence du revenu du Canada (ARC) prend très au sérieux.

Elle s’était alors engagée à demander à l’ombudsman des contribuables, François Boileau, de faire un examen systémique sur les inquiétudes des organismes musulmans.

M. Boileau a dit qu’il examinera les préoccupations soulevées par ces organismes de bienfaisance musulmans. Il veut s’assurer que les organismes de bienfaisance dirigés par des musulmans ou des communautés racialisées reçoivent la même qualité de service de l’ARC.

Il fera part de ses constatations à la ministre du Revenu d’ici le 1 janvier 2022.