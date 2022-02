Un organisme de surveillance en Ontario prévoit des déficits moins grands que prévu

TORONTO — Un nouveau rapport du Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario prévoit des déficits budgétaires moins importants au cours des prochaines années que ceux prévus dans la dernière mise à jour économique du gouvernement, en raison de l’amélioration des prévisions de revenus.

Le rapport du Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario publié mardi sur les perspectives économiques de la province indique que le déficit devrait baisser à 2,8 milliards $ d’ici la fin de l’exercice 2023-2024, contre 16 milliards $ pour le présent exercice.

En comparaison, le déficit budgétaire prévu par le gouvernement pour cette période est de 11,4 milliards $.

Le Directeur de la responsabilité financière de l’organisme de surveillance, Peter Weltman, a indiqué que la différence «est en grande partie due à un changement important dans les prévisions de revenus».

«C’est vraiment de là que vient l’essentiel», a affirmé M. Weltman lors d’une conférence de presse virtuelle. Le rapport note également qu’une «projection inférieure des intérêts sur les dépenses de la dette» par l’organisme de surveillance financièrea contribué à l’écart de 8,6 milliards $.

Dans une entrevue, M. Weltman a déclaré que son bureau avait eu plus de temps que le gouvernement pour voir comment l’économie s’était remise de la COVID-19 au cours des derniers mois, notant qu’il a été difficile de faire des prévisions économiques raisonnables pendant la pandémie.

Le rapport du Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario prévoit que les recettes seront supérieures de 7,6 milliards $ par rapport à ce que présente le plan du gouvernement, d’ici 2023-2024.

Le rapport montre des projections de dépenses totales similaires à celles du gouvernement pour l’exercice financier se terminant en 2024. Il souligne toutefois les lacunes dans les programmes de santé, d’éducation, de justice, d’enseignement postsecondaire et de services sociaux, qui, selon le rapport, pourraient être compensées par «d’importants fonds non alloués».

M. Weltman a ajouté qu’une grande partie des fonds non versés sont des «fonds affectés à la COVID-19» qui n’avaient pas d’allocation spécifiée au 20 janvier. Les chiffres ne sont pas inclus dans les projections de l’organisme de surveillance jusqu’à ce que le gouvernement précise ses plans concernant l’argent, et M. Weltman a soutenu que «le gouvernement peut faire vraiment ce qu’il veut» avec ces sommes.

«(Le gouvernement) peut créer de nouveaux programmes, il peut améliorer les programmes existants, il peut financer les déficits de ces programmes ou il peut simplement les conserver et réduire le déficit», a ajouté M. Weltman.

Une porte-parole du ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, a décrit les fonds non alloués mentionnés dans le rapport de l’organisme de surveillance comme un «financement d’urgence» que le gouvernement a intégré dans ses plans budgétaires pendant la pandémie.

Le rapport lui-même reconnaît que «les fonds non alloués pourraient être utilisés pour financer de nouveaux programmes ou améliorer les programmes existants», a indiqué Emily Hogeveen dans une déclaration envoyée par courriel.

Selon elle, «les fonds d’urgence sont régulièrement déployés, selon les besoins, de cette manière».

Mme Hogeveen a également ajouté que le gouvernement a présenté des «scénarios économiques de croissance plus rapide et de croissance plus lente» dans sa dernière mise à jour financière afin de donner plus de transparence aux Ontariens.

Le rapport du Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario est publié avant le budget du gouvernement pour l’année électorale, qui devrait être présenté avant la fin du mois prochain.

Manque de financement dans certains secteurs

L’opposition néo-démocrate s’est inquiétée du rapport qui montre un manque de financement dans des domaines comme la santé ainsi que la possibilité de réductions d’impôt sans préavis, ce qui, selon le rapport de l’organisme de surveillance, pourrait expliquer l’écart entre ses prévisions de recettes fiscales et celles du gouvernement.

«Si le directeur de la responsabilité financière a raison, (le premier ministre Doug Ford) prévoit de retirer encore plus d’argent de nos soins de santé, des écoles de nos enfants et de nos services sociaux et d’utiliser cet argent pour des réductions d’impôt sur les entreprises pour ses amis fortunés», a déclaré la porte-parole du NPD en matière de finances, Catherine Fife, dans une déclaration écrite. «Nous ne pouvons pas lui laisser la chance de le faire», a-t-elle ajouté.

Le chef des verts, Mike Schreiner, a déclaré que Doug Ford devrait clarifier ses plans pour les services sociaux à la lumière des lacunes soulignées dans le rapport.

«Il est inexcusable de laisser les Ontariens à sec à un moment où les gens et les entreprises ont déjà tant de difficultés, a indiqué M. Schreiner dans un communiqué. Il est temps pour Doug Ford d’être honnête sur ses plans et de commencer à faire les investissements nécessaires pour une reprise verte et solidaire.»

Le chef libéral de l’Ontario, Steven Del Duca, a souligné l’écart important entre les prévisions du Bureau de la responsabilité financière et celles du gouvernement.

«Les prévisions de revenus du gouvernement étaient erronées de milliards et de milliards de dollars, a-t-il noté dans une déclaration écrite. Leur mauvaise planification financière a inutilement affamé nos hôpitaux et nos écoles à un moment où ils avaient le plus besoin de soutien.»