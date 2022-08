Un organisme enquête sur le processus des plaintes du public de la GRC du Nunavut

IQALUIT, Nunavut — L’organisme de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) examine la façon dont la force de l’ordre traite les plaintes du public au Nunavut.

La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes contre la GRC (CCETP) a déclaré qu’elle enquêtait sur les politiques et la formation relatives au processus de traitement des plaintes au Nunavut et qu’elle vérifiait si la GRC s’y conformait.

L’organisme indépendant vérifiera également si le public connaît le processus de traitement des plaintes et s’il lui fait confiance.

L’enquête ne portera pas sur des incidents spécifiques ou sur la conduite de membres individuels de la GRC.

La chaîne CBC a rapporté que plusieurs responsables du Nunavut et la Commission des services juridiques du Nunavut ont demandé un examen systémique des services de police dans le territoire en 2020.