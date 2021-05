Un organisme recommande de ne plus investir dans les hydrocarbures en Alberta

OTTAWA — L’arrivée progressive des véhicules électriques et des mesures plus strictes dans le monde entier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre: voilà les principales raisons pour lesquelles il ne faut plus investir dans le secteur pétrolier de l’Alberta, estime un groupe de recherche.

L’Institut international du développement durable a publié mercredi une nouvelle étude décrivant comment la demande à long terme de pétrole sera réduite grâce à des objectifs de réduction de la pollution par le carbone dans le monde, et par l’arrivée sur les routes de plus en plus de véhicules alimentés par des batteries et des carburants de remplacement.

Par conséquent, l’organisme recommande aux gouvernements de ne plus dépenser dans la production de combustibles fossiles: il exhorte les décideurs à se concentrer plutôt sur la transition et la diversification économiques de l’Alberta.

«Les preuves montrent que les transitions économiques et la diversification réussies prennent des décennies», lit-on dans le rapport du groupe ayant des bureaux à Winnipeg, Ottawa, Toronto et Genève. «Il est donc important que les gouvernements, les communautés, le secteur privé, les syndicats et les organisations non gouvernementales accélèrent ces initiatives dès maintenant.»

À court terme, cependant, l’Agence internationale de l’énergie s’attend à ce que la demande mondiale de pétrole atteigne environ 99 millions de barils par jour d’ici la fin de l’année —comparativement à 93 millions au premier trimestre de 2021 —, grâce à un assouplissement des restrictions de voyage, alors que la vaccination suit son cours.

La cible «carboneutre d’ici 2050»

L’agence, établie à Paris, a aussi publié récemment un rapport sur la manière dont le secteur énergétique mondial pouvait devenir carboneutre d’ici 2050. Le Canada, comme tous les autres pays du G7, s’est engagé à atteindre des émissions nettes nulles au plus tard en 2050.

Le rapport de l’Agence internationale de l’énergie indiquait que pour y arriver à l’échelle mondiale dans le secteur de l’énergie, aucun nouveau développement pétrolier ou gazier ne devrait être approuvé au-delà de ce qui est déjà prévu, et l’extraction du charbon ne devrait pas être étendue.

À la suite d’une réunion virtuelle avec ses homologues du G7, la semaine dernière, le ministre canadien de l’Environnement ne s’y est pas engagé, affirmant notamment que le pays élaborait son propre plan sur la façon d’atteindre sa cible pour 2050, par exemple grâce à la séquestration du gaz carbonique. «Je pense qu’il serait un peu prématuré pour nous d’interdire quoi que ce soit», déclarait Jonathan Wilkinson vendredi dernier.

Le gouvernement libéral fédéral a mis sur pied un comité consultatif pour le conseiller sur les façons d’atteindre sa cible d’émissions nettes nulles d’ici 2050. Le premier ministre Justin Trudeau a aussi promis récemment de réduire de 45 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005, la production de gaz à effet de serre du Canada. Le gouvernement affirme que les initiatives fédérales et provinciales actuelles permettraient d’atteindre le chiffre de 36 %.

En ce qui concerne la demande de pétrole, le ministre Wilkinson a expliqué que puisque ce combustible est principalement utilisé comme carburant pour le transport, des objectifs ambitieux de vente de véhicules électriques dans les provinces auront sans aucun doute un impact. Le Canada souhaite que d’ici 2040, tous les véhicules légers vendus au pays soient «à zéro émission».