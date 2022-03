Un organisme suggère au moins 6,3 G$ pour les besoins en logement des Autochtones

OTTAWA — Un organisme fédéral consultatif du logement affirme que le gouvernement devrait investir au moins 6,3 milliards $ cette année et l’an prochain pour répondre aux besoins immédiats en matière de logement des Autochtones dans les collectivités urbaines, rurales et du Nord.

Le rapport du Conseil national du logement indique que les dépenses sur deux ans contribueraient à augmenter le parc de logements desservant les Autochtones vivant dans les villes et les villages, à rénover et à réparer ce qui est déjà disponible et à réserver des fonds à un organisme pour gérer le programme.

Le rapport indique que les dépenses pourraient également permettre au gouvernement de gagner deux ans dans l’élaboration d’une stratégie à plus long terme pour loger les familles autochtones urbaines et combler un large écart d’abordabilité pour cette partie de la population.

On ignore par contre combien pourrait coûter une stratégie à long terme.

Le rapport du conseil cite des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement qui suggèrent 4,3 milliards $ par an pendant 10 ans, et le rapport d’un consultant du conseil qui fixe le coût annuel à 5,6 milliards $.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, présentera le budget 2022 la semaine prochaine alors que des militants espèrent que le gouvernement présentera enfin un plan que les libéraux ont promis pour la première fois en 2019 et plus récemment cité comme la pièce manquante de la stratégie nationale du logement.

L’année dernière, les fournisseurs de logements avaient le jour du budget des attentes accrues en matière de financement après que des sources internes du gouvernement ont suggéré que l’argent serait là, et ce qu’ils ont noté, ce sont de multiples conversations avec les libéraux sur la façon d’élaborer une stratégie.

Mais ils sont repartis consternés lorsque ces indices ne se sont pas concrétisés en espèces.

Les espoirs ont été ravivés l’an dernier après que la nécessité d’une stratégie soit apparue dans la lettre de mandat du ministre du Logement, Ahmed Hussen.

La stratégie ne fait pas partie d’une liste de programmes promis dans un pacte politique avec les néo-démocrates pour obtenir le soutien de ce parti lors de votes parlementaires clés, y compris sur le budget. Cet accord et les messages récents du gouvernement sur la nécessité d’augmenter les dépenses de défense ont une fois de plus bouleversé les attentes.

Les Autochtones vivant dans les villes représentent une part disproportionnée des personnes sans abri, ainsi que celles qui vivent dans des logements qu’elles ne peuvent pas se permettre ou qui ne répondent pas à leurs besoins, appelés «besoins impérieux en matière de logement». L’an dernier, le directeur parlementaire du budget a estimé qu’environ 124 000 ménages autochtones avaient des besoins impérieux en matière de logement.

La situation est la raison pour laquelle le conseil a recommandé des dépenses provisoires afin que l’argent circule rapidement, sachant que cela peut prendre du temps pour augmenter les dépenses sur une stratégie à long terme.

Tim Richter, coprésident du Conseil national du logement, a déclaré que la stratégie doit être élaborée conjointement avec les peuples autochtones, ajoutant qu’une stratégie est un élément important de la réconciliation non seulement pour loger les personnes dans le besoin, mais aussi pour leur offrir de meilleurs services en éducation et en santé.

«Il y a un consensus assez clair au sein des gouvernements et autour des communautés autochtones sur le fait qu’il faut régler ce problème, a déclaré M. Richter. La plus grande question ou le plus gros obstacle semble avoir été de savoir comment avancer sur ce point, et cela semble vraiment avoir arrêté toute sorte de progrès, et c’est pourquoi ce rapport présente en quelque sorte une feuille de route.»