Un parcours semé d’embûches pour les responsables de la santé publique du Canada

MONTRÉAL — Le départ brutal du directeur national de la santé publique du Québec la semaine dernière était une preuve supplémentaire de la route parsemée d’embûches empruntée par les médecins en chefs du pays, alors que la vague du variant Omicron pousse la lutte contre la pandémie vers une troisième année.

Le Dr Horacio Arruda, qui était directeur de la santé publique depuis 2012, a cité les critiques sur la gestion de la dernière vague par le gouvernement lorsqu’il a brusquement démissionné lundi après 22 mois de pandémie.

«Les propos récents tenus sur la crédibilité de nos avis et sur notre rigueur scientifique causent sans doute une certaine érosion de l’adhésion de la population.», a écrit le Dr Arruda dans sa lettre de démission.

C’était bien loin de mars 2020, lorsque le Dr Arruda faisait partie du groupe des meilleurs agents de santé provinciaux en poste lorsque la pandémie a frappé. Le Dr Arruda et les autres, dont la Dre Bonnie Henry de la Colombie-Britannique, la Dre Deena Hinshaw de l’Alberta ainsi que le Dr Robert Strang de la Nouvelle-Écosse, se sont fait connaître presque du jour au lendemain, offrant des voix rassurantes en temps de crise.

«Au début, lorsque nous ne savions pas ce que nous ne savions pas et qu’il y avait beaucoup d’incertitude, le médecin en chef de la santé publique a joué un rôle incroyablement utile, comme ils sont censés le faire – être le visage public du gouvernement et expliquer ce qui se passe», a indiqué Patrick Fafard, professeur d’affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa, qui a étudié le rôle des médecins en chef du pays.

«Leur statut en termes de médias ou d’opinion publique a décliné – une partie de cela est inévitable, mais c’est aussi à cause des tensions et des contradictions dans ce rôle.», a ajouté M. Fafard.

M. Fafard a précisé que même si les médecins hygiénistes jouent un rôle consultatif, chaque province considère le rôle différemment. Lors d’une pandémie prolongée, lorsque les preuves scientifiques évoluent rapidement, ils ont dû concilier des points de vue divergents et travailler avec des gouvernements qui ne prennent pas de décisions fondées uniquement sur la science. On leur laisse souvent le soin d’expliquer les politiques, même si les décisions incombent en dernier ressort aux politiciens.

La plupart de ceux qui étaient en poste en 2020 restent en place, à l’exception du Dr Arruda et du Dr David Williams, de l’Ontario, qui avait fait l’objet de critiques avant de prendre sa retraite l’année dernière.

En Colombie-Britannique, la Dre Henry s’est fait connaître par son slogan «Soyez bienveillant, restez calme et protégez-vous» (Be kind, be calm, be safe), qui a été repris sur des affiches, des T-shirts, des masques et même sur une «chaussure Dre Henry» conçue en son honneur. Saluée comme une communicatrice efficace pour son ton encourageant lors des séances d’information, Mme Henry a également fait l’objet de critiques pour avoir défendu avec fermeté sa position contre l’utilisation généralisée des tests rapides.

En Alberta, la Dre Hinshaw est passée d’être adulée à être sévèrement critiquée. Au début de 2020, son visage était gravé sur des vêtements et des imprimés de créateurs alors qu’elle devenait le reflet d’un gouvernement provincial prudent mettant en œuvre des restrictions sanitaires pour protéger les Albertains et leur système de santé.

Mais lors des vagues suivantes, alors que le gouvernement du premier ministre Jason Kenney retardait la mise en œuvre de nouvelles restrictions et que le système de santé menaçait de s’effondrer, Mme Hinshaw a été prise dans le tourbillon entre les Albertains qui voulaient plus de restrictions et ceux qui en voulaient moins. Le point culminant a été atteint l’été dernier en pleine quatrième vague, lorsque des milliers de chirurgies ont été annulées et que les Forces armées canadiennes ont été appelées en renfort.

M. Kenney et Mme Hinshaw ont admis qu’ils avaient contribué à préparer le terrain en mettant fin trop tôt aux restrictions sanitaires en juin, malgré la montée en puissance du variant Delta. Jason Kenney a assumé la responsabilité de cette erreur, mais a également précisé qu’il aurait pris des mesures si la Dre Hinshaw l’avait recommandé.

«Parfois, les politiciens n’aident pas, car ils se réfèrent aux conseils qu’ils reçoivent de la part de leurs responsables de la santé publique», a déclaré Daniel Béland, professeur de sciences politiques à l’Université McGill. «Au final, il est important de comprendre que la responsabilité de ces décisions incombe aux élus, et non aux fonctionnaires.»

La distinction n’est toutefois pas toujours comprise par le public. Sur fond de durcissement des mesures sanitaires au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse, des médecins militaires ont vu des manifestations devant leur domicile. Certains ont même reçu des menaces de mort.

«Ce sont des scientifiques, ce sont des fonctionnaires, ce sont des experts, mais ils sont entourés par la politique», a indiqué M. Béland, directeur de l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill. «C’est une situation très, très difficile quand vous êtes vraiment sous pression, vous recevez des menaces de mort, vous recevez des insultes régulièrement. C’est dur.»

Au Québec, certains commentateurs dans les médias avaient estimé que le Dr Arruda, qui a conservé son rôle de sous-ministre adjoint, était trop étroitement aligné sur le gouvernement du premier ministre François Legault. Les partis d’opposition ainsi que le Collège des médecins du Québec ont demandé que le prochain directeur de la santé publique bénéficie d’une plus grande indépendance.

M. Fafard a déclaré qu’après la pandémie, il serait sage de réexaminer le rôle dans toutes les juridictions dans le cadre d’un post-mortem plus large, mais il est important de ne pas perdre de vue qui prend les décisions en dernier ressort.

«L’essentiel, c’est que nous devons demander des comptes à nos gouvernements (…) et non à ces personnes», a déclaré M. Fafard. «Restons concentrés sur les politiciens que nous élisons pour faire les choix, et non sur des fonctionnaires non élus.»

Pour sa part, le Dr Strang a déclaré avoir entendu des critiques de la part de certains et avoir été remercié par d’autres.

«Si le public en a assez d’entendre parler de moi ou non, je ne sais pas», a déclaré le Dr Strang lors d’une séance d’information la semaine dernière. «Mon engagement est d’être ici et d’aider la Nouvelle-Écosse à traverser cette pandémie de la manière la plus sécuritaire possible.»