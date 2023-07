Un passionné de Disney met sa collection aux enchères

BURBANK, Calif. — Ceux qui croient que Disneyland est l’endroit le plus heureux sur Terre pourront bientôt emporter plus qu’un souvenir.

Un collectionneur a apporté la magie de Disney dans un vaste bâtiment de 2 800 mètres carrés à Burbank, en Californie, où les passionnés peuvent entendre le gazouillis des oiseaux dans la section Enchanted Tiki Room ou s’esclaffer devant les fantômes animés de la Haunted Mansion, alors qu’ils découvrent en avant-première plus de 1500 articles qui seront mis aux enchères à la fin du mois.

Joel Magee a construit sa collection de plus de 6000 articles — y compris des costumes, des affiches rares et des véhicules grandeur nature de manèges comme Dumbo et Peter Pan — depuis 30 ans, et il est enfin prêt à en partager une partie avec le public.

«Je suis l’un de ces gars pour qui c’est tout ou rien», a confié M. Magee à l’Associated Press dans une récente entrevue, alors que les admirateurs de Disney parlaient de l’exposition. La collection de M. Magee est la plus grande collection individuelle d’objets provenant des parcs de Disney au monde.

«C’est vraiment excitant. C’est la première fois que toutes mes affaires se trouvent dans la même pièce en même temps», a-t-il ajouté.

M. Magee est connu dans l’industrie des objets de collection comme «le dépisteur de jouets» et a amassé une énorme collection de jouets et d’articles Disney au fil des années.

Il a regardé «Le monde merveilleux de Disney» à la télévision chaque semaine quand il était enfant, mais qu’il n’était jamais allé au parc et n’avait jamais pensé à collectionner des objets qui en proviennent jusqu’à ce qu’il assiste à un salon du jouet. Il y a rencontré un homme vendant des artefacts de Disneyland et est devenu accro.

«À l’époque, je n’avais pas trop les moyens. J’ai acheté quelques pièces, mais c’est là que tout a commencé, a déclaré M. Magee. Au cours de mes voyages en tant que découvreur de jouets, j’ai rencontré des gens dans tout le pays et depuis 25 ans, ils m’apportent tout ce qu’ils ont. En voici la somme aujourd’hui.»

Les articles à vendre sont aussi petits qu’une carte à collectionner, ou aussi gros qu’une camionnette de déménagement Modèle T de 1917 de la rue Principale originale de Disneyland, qui aurait été créée par Walt Disney lui-même aux dires de M. Magee.

Mike Van Eaton est le copropriétaire de la Galerie Van Eaton, qui gère la vente aux enchères. Selon lui, parmi les articles les plus recherchés figurent ceux de l’attraction du manoir hanté, y compris les peintures originales de l’ascenseur dans le manège emblématique, et un véhicule dans lequel les invités montent.

«Joel possède également l’une des collections d’affiches d’attractions Disney les plus étonnantes au monde. Il a toutes les affiches d’attraction jamais présentées dans le parc. Et celles-ci vont également très bien se vendre», a déclaré M. Van Eaton.

Il y en aura pour tous les portefeuilles, certains articles dont l’enchère débutera à 50 $ seulement. Mais la plupart des articles se vendront beaucoup plus cher.

«Certains de ces articles, comme le véhicule Dumbo, peuvent coûter entre 200 000 et 300 000 $. Nous avons des poubelles du parc qui peuvent coûter 5000 $ ou 6000 $, et des affiches qui peuvent atteindre 50 000 $ à 60 000 $», a fait savoir M. Van Eaton.

M. Magee dit qu’il est difficile de choisir ses favoris dans une si grande collection, mais il aime les accessoires auxquels il a donné une seconde vie.

«Les oiseaux Tiki, c’étaient des tas de ferraille quand nous les avons eus ! Ils étaient usés, il manquait des pièces», a raconté M. Magee.

«De bons amis à moi qui travaillent beaucoup dans ce domaine les ont ramenés à la vie mieux que vous ne pourriez l’imaginer. Et… les gens regardent cela et vous pouvez voir la magie dans leurs yeux lorsqu’ils les voient», a-t-il ajouté.

L’exposition se déroule jusqu’au 16 juillet. La vente aux enchères aura lieu du 17 au 19 juillet.