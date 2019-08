Un paysagiste albertain a pris son temps pour réclamer son lot de 60 millions $

SAINT-ALBERT, Alb. — Un paysagiste d’Edmonton qui avait gagné un gros lot de 60 millions $ a attendu dix mois avant d’aller réclamer son dû.

Bon Truong a affirmé qu’il était abasourdi lorsqu’il a vérifié son billet Lotto Max dans une épicerie le lendemain du tirage du 26 octobre.

Il a raconté mercredi qu’il était rentré chez lui, s’était assis tout seul et avait déterminé qu’il lui faudrait quelques mois pour réfléchir.

M. Truong, qui a immigré du Vietnam en 1983, joue à la loterie depuis 30 ans.

Les chiffres chanceux étaient une combinaison de dates importantes et d’anniversaires de membres de sa famille.

Le père célibataire devenu multimillionnaire affirme qu’il a l’intention de continuer à travailler, de payer toutes ses factures, d’acheter une nouvelle maison et d’emmener sa famille en vacances.

«Je ne sais pas encore où, a-t-il indiqué. Je pense que nous allons essayer d’aller partout!»

Sa nièce est heureuse pour lui.

«Ma famille est arrivée en tant que « boat people ». Arrivée ici sans rien, rien, après la guerre du Vietnam», a déclaré la femme, qui s’est présentée sous le seul prénom de Mina, lors d’une conférence de presse mercredi.

Elle a dit que son oncle et son père travaillaient tous les deux d’arrache-pied comme paysagistes. «C’est tout ce qu’ils ont fait — travailler et économiser de l’argent pour acheter une maison et vivre leur vie ici. Vous savez, offrir une vie meilleure à leurs enfants.»

Le gain remporté par M. Truong arrive à égalité avec le plus gros lot du Lotto Max gagné en Alberta. Un couple de Peers avait remporté 60 millions $ en septembre 2017.