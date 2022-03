Un pêcheur canadien coincé en tentant de conduire des réfugiés ukrainiens

HALIFAX — Un pêcheur de homard canadien qui tentait de conduire des réfugiés de guerre ukrainiens en lieu sûr dit que le bombardement russe de Tchernihiv le tient coincé dans la ville depuis trois jours alors que les réserves de nourriture et d’eau diminuent.

S’exprimant depuis un abri contre les bombes dans la ville gravement endommagée, dans le nord du pays, Lex Brukovskiy dit croire que le bombardement est une tactique «sale» visant des personnes innocentes qui tentent d’échapper au conflit.

Il conduit une camionnette avec une dizaine de passagers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui fait partie d’un convoi humanitaire qui tente de transporter des réfugiés en lieu sûr dans l’ouest du pays.

M. Brukovskiy a raconté à La Presse Canadienne que l’approvisionnement en nourriture et en eau est limité et que le chauffage et l’électricité ne fonctionnent pas.

Il a dit que les bombardements avaient détruit un pont qui traversait une rivière menant à Tchernihiv, ajoutant que d’autres routes se remplissent rapidement de convois de réfugiés tentant de fuir chaque fois que les bombardements diminuent brièvement.

Le pêcheur de homards a collecté des fonds pour l’aide humanitaire et a quitté son bateau de pêche à Meteghan, en Nouvelle-Écosse, il y a deux semaines pour se rendre en Ukraine – un pays où il a passé son enfance et où vit la plupart de sa famille.

Il a déclaré que la situation des réfugiés dans la ville devenait de plus en plus désespérée après un mois d’attaques.

«Nous sommes coincés. Nous ne savons pas quoi faire, a-t-il déclaré en entrevue. Nous espérons le meilleur. Nous espérons que quelqu’un négociera une sorte de couloir pour nous, ou enverra des militaires pour nous aider à sortir.»