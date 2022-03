Un pêcheur de Nouvelle-Écosse retourne en Ukraine pour aider les réfugiés

HALIFAX — Bien que les sirènes des raids aériens brisent son repos, le pêcheur canadien Lex Brukovskiy dit qu’il ressent un sentiment de calme en étant de retour en Ukraine pour aider sa patrie ravagée par la guerre.

« Rester à la maison et regarder, c’était difficile, a-t-il déclaré dans une entrevue lundi. Je me sens beaucoup plus utile ici. »

Debout devant un centre de distribution d’aide humanitaire au centre-ville de Lviv, le pêcheur de homard barbu de 38 ans de Meteghan, en Nouvelle-Écosse, a déclaré via FaceTime qu’il passait ses jours et ses nuits à dresser des listes des fournitures nécessaires aux réfugiés — en particulier les femmes et les enfants — et puis livrer ce qu’il achète.

Mardi, il a déclaré lors d’un entretien téléphonique de suivi qu’on lui avait assigné une camionnette pour conduire un convoi qui se rendra dans les villes assiégées de l’est de l’Ukraine avec des fournitures humanitaires avant de ramener les réfugiés en lieu sûr.

M. Brukovskiy est venu au Canada avec ses parents quand il avait 12 ans et a fait de fréquents voyages en Ukraine pour des visites prolongées depuis.

Après avoir vécu en Ontario, il s’est installé sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en 2009, achetant son bateau et obtenant éventuellement une licence de capitaine. Il est actuellement président de la section locale 9 de l’Union des pêcheurs des Maritimes, une organisation qui représente les pêcheurs indépendants de la région.

Cependant, M. Brukovskiy a déclaré qu’il ne pouvait pas supporter de rester sur son bateau de pêche dans la baie de Fundy tout en entendant des reportages dévastateurs sur la guerre en Ukraine. Il a deux enfants au Canada, tandis que sa mère, ses cousins et sa famille élargie sont en Ukraine, principalement dans la région de Lviv.

Après avoir trouvé un capitaine pour prendre en charge son homardier, M. Brukovskiy a décidé de partir au milieu de la saison de pêche hivernale, une période où lui et son équipage réalisent normalement une part substantielle de leurs prises annuelles.

Malgré les avertissements récurrents de raids aériens, le pêcheur s’est dit heureux d’être de retour en Ukraine. « Je fais juste ma part, j’aide. Nous avons rassemblé des fonds au Canada et nous les distribuons là où c’est nécessaire », a-t-il expliqué.

« Nous nous concentrons sur l’aide aux femmes et aux enfants réfugiés. Il y a beaucoup d’enfants qui ont perdu leurs parents ou qui ne peuvent pas retrouver leurs parents. Et nous voyons si nous pouvons leur procurer des vêtements et des médicaments. »

Il estime qu’il travaille actuellement avec environ 20 000 $ US en dons provenant d’amis, de pêcheurs et de connaissances, dont beaucoup viennent de Meteghan. « L’argent arrive quotidiennement », a-t-il déclaré, faisant référence aux dons sur son site crowdfund.ca.

Pendant ce temps, les plans quotidiens de M. Brukovskiy sont flexibles, car il s’adapte aux opportunités d’aider qui se présentent soudainement.

Mardi, il a contacté La Presse Canadienne pour signaler qu’il avait rencontré un convoi ramenant des réfugiés à Lviv depuis les zones de guerre de l’est, et en quelques heures, il avait été recruté pour participer à l’une des campagnes à travers le pays pour sauver des civils.

« Ils m’ont demandé si j’avais un permis de conduire et j’ai dit “Bien sûr” et maintenant j’ai un minibus, a-t-il dit. Nous allons apporter des fournitures aux lignes de front et essayer d’embarquer autant de réfugiés que possible dans le bus. »

Il s’est dit choqué de la facilité avec laquelle un réseau de bénévoles lui a fourni un véhicule. « Un chauffeur m’a amené dans un immeuble et m’a dit : “Ce type veut aider, équipez-le d’un véhicule.” J’ai dû lui suggérer : “Prenez au moins une photo de mon passeport pour que vous sachiez qui je suis !” »

M. Brukovskiy a déclaré que le centre d’aide humanitaire de Lviv a également créé une liste de médicaments plus difficiles à obtenir et qu’il s’arrange pour envoyer la liste aux fournisseurs de Montréal afin de les faire expédier en Ukraine.

Moins d’une heure après l’interview de lundi, le pêcheur était de retour dans un abri antiaérien, envoyant des images du bunker en béton alors que son travail humanitaire était brièvement interrompu. Cependant, M. Brukovskiy a déclaré qu’il n’était ni découragé ni craintif.

« J’avais beaucoup plus peur il y a deux semaines, quand j’étais en Nouvelle-Écosse, que maintenant », a-t-il conclu.