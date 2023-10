Un petit avion s’écrase à côté d’un hôtel près de l’aéroport de Chilliwack, en C.-B.

CHILLIWACK, C.-B. — Un petit avion s’est écrasé à côté d’un hôtel à Chilliwack, en Colombie-Britannique.

Haylie Morris, qui travaille à proximité, était sur un chariot élévateur vendredi vers 14h15 quand elle dit qu’elle a vu l’avion voler juste devant elle.

Mme Morris dit qu’elle a tout de suite su que l’avion était trop bas et a commencé à courir alors qu’elle le regardait traverser les arbres et s’écraser à côté du Chilliwack Motor Inn, juste au sud de l’aéroport municipal de Chilliwack.

Mme Morris dit qu’elle et un collègue ont appelé le 911 et ont accompagné les véhicules d’urgence à travers un champ à l’arrière de l’hôtel jusqu’au lieu de l’accident.

Le numéro d’immatriculation sur la queue de l’avion, visible sur les photos des médias locaux, indique qu’il s’agit d’un Piper Seneca appartenant à SkyQuest Aviation, une école de pilotage établie à Langley.

On ne sait pas combien de personnes se trouvaient à bord, mais le modèle bimoteur Seneca peut transporter un pilote et jusqu’à six passagers.