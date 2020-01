Un pilote meurt dans l’écrasement d’un aéronef en Abitibi

SAINTE-HÉLÈNE-DE-MANCEBOURG, Qc — Un homme dans la soixantaine est mort lorsque l’aéronef qu’il pilotait s’est écrasé, dimanche, dans un lac à Sainte-Hélène-de-Mancebourg, en Abitibi-Témiscamingue.

La Sûreté du Québec (SQ) a rapporté avoir été appelée, vers 14h, à se rendre au lac Abitibi pour un écrasement d’aéronef.

Le pilote, qui était seul à bord, a été transporté au centre hospitalier où il est décédé, a confirmé Hélène Nepton, une porte-parole de la SQ.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada est responsable d’éclaircir les circonstances de l’écrasement, a noté la sergente Nepton.

La division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ déterminera s’il y a un aspect criminel et assistera le coroner afin de déterminer les causes et les circonstances du décès.