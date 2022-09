Un pilote tourne en cercle autour d’une ville du Mississippi et menace de s’écraser

TUPELO, Miss. — Le pilote d’un petit appareil tournant en cercle autour d’une ville de l’État du Mississippi a menacé d’écraser son avion contre un Walmart local, a indiqué la police.

Le Service de police de Tupelo a indiqué sur sa page Facebook que le Walmart et un magasin général situé tout près avaient été évacués. L’avion a commencé à tourner en rond vers 5h00. Il était toujours dans les airs plus de trois heures plus tard.

La police dit avoir réussi à établir un contact direct avec le pilote.

«Les citoyens sont priés d’éviter ce secteur jusqu’à la fin de cette alerte, a écrit la police. En raison de la mobilité d’un avion, la zone de danger excède de beaucoup la ville de Tupelo.»

Les autorités policières ont indiqué peu après 8h00 que l’appareil avait quitté l’espace aérien de Tupelo et semblait se diriger vers une usine de Toyota à Blue Springs.

«La police de l’État et les services d’urgence suivent la situation de très près, a commenté le gouverneur Tate Reeve sur Twitter. Tous les citoyens doivent être en alerte et être au courant des mises à jour du Service de police de Tupelo.»