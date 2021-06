Un plan annoncé par le gouvernement du Canada pour aider 500 réfugiés à s’installer

Le ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, a annoncé en conférence de presse une nouvelle politique pour aider 500 réfugiés et leur famille à s’installer au pays.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a expliqué que cela renforcera le Pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME), un programme lancé en 2018. La politique permettra non seulement d’accueillir plus de réfugiés, mais aussi de «renverser le stéréotype» qui identifie seulement les réfugiés comme des «victimes».

Le PVAME reconnaît le talent et les habiletés des réfugiés en les accueillant à travers des volets d’immigration économique.

M. Mendicino a annoncé le plan parmi trois nouvelles initiatives lancées à l’aube de la Journée mondiale des réfugiés, dimanche.

Les nouvelles initiatives incluent l’accélération du traitement des demandes, l’augmentation du nombre de réfugiés au Canada et le soutien accru pour les organisations qui les parrainent.

Le Canada a accueilli plus de 30 000 réfugiés en 2019 et plus de 9000 l’an dernier, en plein cœur de la pandémie.

Le pays deviendra aussi le deuxième président d’un événement du Cadre global de protection et de solutions régionales pour l’Amérique centrale et le Mexique, qui aura lieu en juillet. Le gouvernement canadien y traitera de la protection et de l’autonomisation des femmes et filles réfugiées.