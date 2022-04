Un plan de 225,8 millions $ pour soutenir le milieu culturel québécois

MONTRÉAL — Un nouveau plan de 225,8 millions $ permettra de soutenir le milieu culturel québécois, durement affecté par la pandémie, a affirmé dimanche la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Le plan, qui utilise des sommes allouées dans le tout récent budget de 2022, sera échelonné sur trois ans,a-t-elle précisé, en conférence de presse à Montréal.

Cette aide touchera «tous les artistes: ceux de la musique, du théâtre, de la chanson, de la danse, du cirque, de l’humour, a indiqué la ministre. On a aussi réfléchi à comment on pourrait investir dans les domaines des arts visuels, des arts numériques, de la littérature, des arts de la scène, de la télévision, du cinéma, des métiers d’art.»

Un premier volet de 123,3 millions $ servira à «mettre en place des filets de sécurité, développer de nouvelles clientèles» et lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qui affecte le milieu, a expliqué Mme Roy.

Outre la bonification de mesures déjà en place, tel le Fonds d’urgence pour les artistes et travailleurs culturels des arts de la scène, l’argent va aussi «appuyer des clientèles qui n’étaient pas financées historiquement», comme «les petites salles de spectacle et les salles alternatives».

Un second volet de 79,5 millions $ visera à encourager la relance culturelle, notamment en finançant «plus de spectacles avec plus d’artistes et d’interprètes, plus de tournées et plus de promotion», a affirmé la ministre. Elle a dit vouloir aider particulièrement les créateurs de la relève, en allouant des fonds pour leurs projets artistiques et en rendant les premières parties de spectacles «admissibles à l’aide à la représentation de la Société de développement des œuvres culturelles (SODEC)».

Un programme d’aide à l’autoproduction musicale sera aussi mis sur pieds.

Un troisième et dernier volet, de 23 millions $, aura comme but d’encourager le rayonnement international, mais aussi l’innovation.

Ainsi, la ministre a annoncé un financement pour «tous les types de production numérique, comme de la réalité virtuelle, des installations immersives, des balados».

Le milieu culturel se réjouit

Une demi-douzaine de représentants du secteur culturel étaient présents à la conférence.

«Bonification des enveloppes au fonctionnement, soutien à la mission, programmation spécifique, ça c’est de très bonnes nouvelles pour les trois prochaines années,», a commenté Julie-Anne Richard, la directrice générale de Rideau, une association professionnelle des diffuseurs de spectacle.

Elle a anticipé une «capacité d’abord d’être un peu plus compétitif comme secteur culturel (…) parce que c’est vrai qu’on était en perte de vitesse et qu’on est dans un cadre de pénurie de main-d’œuvre, donc c’est très important».

«On sent dans le plan que les équipes ont quand même entendu et écouté le secteur qui s’est manifesté», a-t-elle dit.

Les deux sociétés d’État que sont le Conseil des arts et des lettres du Québec et la SODEC ont participé à l’élaboration du plan.

La présidente et cheffe de la direction de la SODEC, Louise Lantagne, a qualifié l’initiative d’«extraordinaire». «Ça va vraiment nous permettre pas juste de sortir la tête de l’eau, mais vraiment de nous propulser», a-t-elle dit.

Elle a crédité une bonne communication entre les organismes et le ministère. «Je pense que le milieu a été entendu dans le moindre de ses besoins, comme c’est le cas depuis le début de la pandémie.»

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.