Un plus grand nombre d’Ontariens sont admissibles à une dose de rappel

TORONTO — Plusieurs groupes de personnes à risque sont désormais admissibles à une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 en Ontario.

Cette nouvelle étape de la campagne de vaccination survient alors que les autorités provinciales ont rapporté samedi 508 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès supplémentaires liés à la maladie.

Le ministère de la Santé a indiqué que 130 patients étaient traités aux soins intensifs. Parmi eux, la moitié d’entre eux n’étaient pas adéquatement vaccinés ou dont le statut vaccinal était inconnu.

Plus de 11 millions d’Ontariens, ou environ 85% de la population admissible, ont reçu deux doses de vaccin.

Depuis samedi matin, 2,75 millions de personnes se sont ajoutées au quart de million déjà admissibles à une dose de rappel.

À compter de samedi, les personnes âgées de 70 ans et plus, les travailleurs de la santé et les fournisseurs de soins essentiels désignés dans les lieux de rassemblement peuvent obtenir une dose de rappel.

Les gens qui ont reçu une série complète d’un vaccin à vecteur viral (deux doses du vaccin d’AstraZeneca ou une dose du vaccin de Janssen), ainsi que les adultes des Premières Nations, inuits et métis et les membres non autochtones de leur foyer peuvent aussi se faire vacciner de nouveau.

«Les doses de rappel sont proposées à ces groupes en raison de la diminution progressive de l’immunité six mois après l’administration de la deuxième dose et d’un risque plus élevé de maladie grave liée à la COVID-19», explique-t-on.

Selon le médecin hygiéniste en chef de la province, les études laissent entendre que l’immunité commence à diminuer après une période de six mois.

Le Dr Kieran Moore dit que ces groupes sont plus exposés au coronavirus et peuvent devenir plus gravement malades.

L’Ontario prévoit offrir une dose de rappel à toute la population à compter du début de 2022.