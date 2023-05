Un policier accusé de mensonge sur une fuite d’informations du chef des «Proud Boys»

Un officier de police de Washington a été arrêté vendredi pour avoir menti au sujet de la fuite d’informations confidentielles du chef du groupe extrémiste «Proud Boys», Enrique Tarrio, et d’avoir fait obstruction à une enquête après que des membres du groupe ont détruit une bannière «Black Lives Matter» dans la capitale nationale.

Un acte d’accusation allègue que le lieutenant Shane Lamond, 47 ans, du département de la police métropolitaine de Stafford, en Virginie, a averti M. Tarrio, alors président national du groupe d’extrême droite, que les forces de l’ordre avaient un mandat d’arrêt contre lui lié à la destruction de la bannière.

Tarrio a été arrêté à Washington deux jours avant que les membres de «Proud Boys» ne se joignent à la foule pour prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021. Plus tôt ce mois-là, Tarrio et trois autres chefs ont été reconnus coupables d’accusations de complot séditieux pour ce que les procureurs ont qualifié de complot visant à maintenir le président de l’époque, Donald Trump, à la Maison-Blanche, après qu’il a perdu les élections de 2020.

Un grand jury fédéral à Washington a inculpé Lamond d’un chef d’entrave à la justice et de trois chefs de fausses déclarations. Un juge d’instance a ordonné la libération de Lamond après qu’il a plaidé non coupable des accusations lors de sa première comparution devant le tribunal vendredi.

L’acte d’accusation accuse Lamond d’avoir menti et induit en erreur les enquêteurs fédéraux lorsqu’ils l’ont interrogé en juin 2021 sur ses contacts avec Tarrio. L’acte d’accusation indique également que Enrique Tarrio a fourni à Shane Lamond des informations sur l’assaut du 6 janvier.

«On dirait que les fédéraux enferment des gens pour les émeutes au Capitole. J’espère qu’aucun de vos gars n’était parmi eux», a déclaré Shane Lamond à Enrique Tarrio dans un message sur Telegram deux jours après l’opération policière.

«Jusqu’à présent, de ce que je vois et entends, nous allons bien», a répondu Tarrio.

«C’est bon à entendre, a écrit Lamond. Bien sûr, je ne peux pas le dire officiellement, mais personnellement, je vous soutiens tous et je ne veux pas voir le nom et la réputation de votre groupe traînés dans la boue.»

Lamond a été placé en arrêt de travail par la police en février 2022.

Lamond, qui supervisait la branche du renseignement du bureau de la sécurité intérieure du département de police, était responsable de la surveillance de groupes comme les «Proud Boys» lorsque ces derniers venaient à Washington.

Lamond a refusé de commenter l’affaire. Son avocat, Mark Schamel, a déclaré que l’arrestation de Lamond «avait été un peu un choc» parce qu’il n’avait pas parlé au gouvernement depuis décembre.

Le département de la police métropolitaine a déclaré vendredi qu’il procéderait à un examen interne une fois que l’affaire fédérale contre M. Lamond serait résolue.

«Nous comprenons que cette affaire suscite toute une gamme d’émotions, et nous pensons que les allégations concernant les actions de ce membre ne sont pas conformes à nos valeurs et à notre engagement envers la communauté», a déclaré le département dans un communiqué.

L’acte d’accusation est le dernier signe que le département de la Justice progresse dans les affaires contre des personnes dont la conduite présumée a été découverte lors de l’enquête massive du 6 janvier, au-delà des émeutiers eux-mêmes. Plus de 1000 personnes ont été accusées d’avoir participé à l’assaut contre le Capitole, mais les enquêteurs ont également examiné les efforts plus larges de Donald Trump et de ses alliés pour saper les élections de 2020.

Les procureurs affirment que Lamond et Tarrio ont communiqué au moins 500 fois sur plusieurs plateformes à propos de choses telles que les activités prévues des «Proud Boys» à Washington pendant environ un an et demi.

Tarrio devrait être condamné en août. Son avocat, Nayib Hassan, a refusé de commenter vendredi l’inculpation de Lamond, mais il a dit qu’il était «choqué et dégoûté» que le gouvernement a utilisé des informations dans le dossier contre Lamond que la défense de Tarrio n’a pas été autorisée à montrer aux jurés lors du procès.

– Avec des informations de Durkin Richer.