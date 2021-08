Un policier acquitté de manquement à son devoir pour avoir libéré un tueur en série

TORONTO — Un policier de Toronto a été acquitté des infractions disciplinaires qui lui étaient reprochées pour sa gestion de l’arrestation et de la libération de Bruce McArthur trois ans avant la condamnation du tueur en série.

Le sergent Paul Gauthier était accusé d’insubordination et de manquement à son devoir pour la façon dont il avait traité la plainte portée par un homme qui alléguait que McArthur avait essayé de l’étrangler.

Selon un exposé conjoint des faits lors de l’audience, Gauthier n’a pas enregistré de vidéo lors du dépôt de la plainte et n’a pas pris de photos des blessures que présentait la victime alléguée lors d’un deuxième incident, contrairement aux procédures. Le policier et un de ses collègues de travail avaient conclu qu’il n’y avait pas d’éléments raisonnables pour détenir McArthur.

Bruce McArthur a plaidé coupable en janvier 2019 aux accusations de meurtre prémédité de huit hommes du village gai de Toronto.

Dave Andrews qui présidait l’audience, un retraité et ancien chef de la police régionale de Peel, a conclu qu’il ne pouvait «prétendre que l’enquête était parfaite».

En scrutant la terminologie des procédures à suivre, il n’a pu trouver toutefois «d’obligation pour un policier d’obtenir des éléments de preuves supplémentaires» dans de telles circonstances.

«La politique ne doit pas seulement être claire et cohérente, mais elle doit constamment être réitérée et renforcée pour que son application soit comprise à travers l’organisation», a écrit M. Andrews.

Le sergent Paul Gauthier avait plaidé non coupable aux chefs d’accusation déposés contre lui.

Quant à Bruce McArthur, il a été arrêté en janvier 2018 et une enquête interne de la police a été amorcée peu de temps après.

Selon les déclarations faites lors de l’audience, le sergent Gauthier travaillait le soir du 20 juin 2016 et avait appris que McArthur et la présumée victime s’étaient rencontrés plus tôt dans la journée et s’embrassaient à l’intérieur d’un véhicule.

C’est à ce moment que le plaignant affirmait que McArthur avait tenté de l’étrangler. L’homme s’est débattu et a réussi à fuir, puis à communiquer avec la police.

Bruce McArthur s’était rendu aux policiers, selon les témoignages entendus. La déclaration du suspect avait été enregistrée par vidéo, mais il n’y a eu qu’une déclaration écrite de la présumée victime.

La décision souligne que le sergent Gauthier avait pourtant l’expertise en matière d’enquête sur des cas de violence conjugale.

M. Andrews a écrit qu’il n’avait aucun doute que le service de police de Toronto prenait les cas de violence conjugale au sérieux, notant que les policiers étaient bien formés sur les procédures à suivre lors de tels appels d’intervention.

Toutefois, il a souligné que le corps policier n’avait pas mesuré l’interprétation de ces procédures par certains de ses policiers.

M. Andrews n’était pas convaincu que l’issue aurait été différente si le sergent Gauthier avait suivi toutes les procédures.

«Je ne peux imaginer le traumatisme de la victime, mais heureusement il a pu se servir de son entraînement militaire pour se sortir de cette situation, ce qui lui a sauvé la vie».

«Même s’il eut été préférable que davantage de mesures aient été prises, rien n’a permis de démontrer que les actions prises par le sergent Gauthier auraient changé les cours des évènements», indique la décision menant à son acquittement.