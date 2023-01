Un policier de Halifax est blâmé à la suite d’une arrestation dans un parc

HALIFAX — La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse confirme une décision de la Commission de révision de la police, qui a conclu en 2021 qu’un policier était allé trop loin lorsqu’il a arrêté un couple qui se trouvait dans un parc après les heures d’ouverture, en 2018.

Adam LeRue et Kerry Morris avaient déposé une plainte contre deux agents de la Police régionale de Halifax, alléguant que la couleur de leur peau avait joué un rôle lorsque M. LeRue – qui est Noir – a été arrêté et détenu. Le couple s’était arrêté dans le parc pour manger de la pizza et passer un coup de fil.

Dans la décision initiale du 18 juin 2021, la Commission de révision de la police, qui étudie en Nouvelle-Écosse les plaintes contre des policiers municipaux, a conclu que l’agent Kenneth O’Brien n’était pas motivé par la couleur de la peau de M. LeRue. Par contre, la Commission a conclu qu’il n’avait pas fait preuve de jugement et n’avait pas désamorcé la situation lorsqu’il a demandé une pièce d’identité, arrêté le couple et effectué une fouille complète du véhicule.

M. LeRue a été détenu toute la nuit au poste de police, faisant face à une accusation criminelle d’entrave à la justice – une accusation résolue plus tard par la justice réparatrice.

La juge de la Cour suprême Mona Lynch soutient la conclusion de la Commission selon laquelle l’agent O’Brien n’avait pas respecté le code de déontologie policière. Elle estime que «le raisonnement suivi par la Commission était clair».

La juge Lynch conclut que l’agent O’Brien a appliqué un peu trop à la lettre les règlements, à l’encontre de la loi établie.

La Commission avait conclu en juin 2021 que l’agent O’Brien avait violé plusieurs articles du code de déontologie policière, dont celui qui invite les policiers à ne pas se comporter «d’une manière raisonnablement susceptible de discréditer la réputation du service de police».

La Commission avait par ailleurs rejeté les allégations visant le deuxième policier, Brent Woodworth, concluant qu’il avait agi en grande partie sur les instructions de son confrère et en suivant la formation qu’il avait reçue.