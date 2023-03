Un policier de la GRC au N.-B. est accusé de voies de fait causant des lésions

MONCTON, N.-B. — Un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Nouveau-Brunswick a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles, à la suite d’une enquête menée par la «police des polices».

L’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la province voisine, la Nouvelle-Écosse, a indiqué vendredi que l’agent Billy Parent-Roy, du détachement de Moncton de la GRC, avait été formellement accusé jeudi.

L’agence néo-écossaise avait été appelée à mener l’enquête le 29 juillet 2022, après que la GRC a reçu une allégation selon laquelle un de ses policiers avait agressé une personne détenue à Shediac, au Nouveau-Brunswick.

L’Équipe d’intervention en cas d’incident grave n’a pas divulgué d’autres détails, mais la GRC avait publié un communiqué le 29 juillet 2022, confirmant qu’il y avait eu un incident ce jour-là impliquant un homme transféré dans une cellule de la prison de la police à Shediac, après avoir été arrêté pour ivresse publique.

L’homme de 51 ans a été décrit par la GRC comme «agressif et agité» et en conséquence, les policiers lui avaient passé les menottes aux mains et aux pieds.

Alors qu’on le déplaçait vers les cellules, une escarmouche a eu lieu entre l’homme et quatre policiers, indiquait la GRC en juillet. Un des policiers a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, mais aucune blessure n’a été signalée pour l’homme en détention, soutenait alors la GRC.

Un examen de ce qui s’est passé a incité la GRC à faire appel à l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse. «Un membre a été affecté à des tâches administratives en attendant les résultats de l’examen», indiquait la GRC.

L’agent Billy Parent-Roy doit comparaître en Cour provinciale à Moncton le 25 mai.