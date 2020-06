Un policier est sous le coup d’une suspension après une confrontation violente

OAKVILLE, Ont. — Un policier d’une ville à l’ouest de Toronto a été suspendu à la suite de la publication d’une vidéo qui semblait montrer un agent poussant un homme au sol.

Dans un micromessage diffusé samedi sur Twitter, la police régionale de Halton dit être au courant de cette vidéo montrant une confrontation entre des policiers et un homme à Oakville.

La police ajoute que cette vidéo, publiée sur le populaire compte Instagram 6ixbuzztv axé sur Toronto, «soulève un certain nombre de questions».

Dans la vidéo, on voit un policier en uniforme poussant à plusieurs reprises un homme. À un moment nommé, il le renverse sur le trottoir et lui jette un sac. Pendant ce temps, trois de ses collègues n’interviennent pas.

Le maire d’Oakville, Rod Burton a dit déplorer «le comportement non professionnel et indiscipliné» du policier et applaudir la police régionale pour avoir imposé une sanction et ouvert une enquête.

Un porte-parole de la police régionale de Halton a refusé de répondre aux questions au sujet des circonstances entourant cette confrontation ou sur l’enquête concernant la conduite de l’agent.

La police a annoncé que de plus amples détails sur l’incident seraient ultérieurement donnés, mais la porte-parole n’a pas pu dire à quel moment cela se produirait.