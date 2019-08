Un policier gatinois ne doit plus troubler la paix après des propos inquiétants

GATINEAU, Qc — Un policier de Gatineau en congé de longue durée a dû s’engager à ne plus troubler la paix après qu’il eut tenu des propos assez inquiétants pour faire intervenir son corps policier.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a expliqué dans un communiqué, jeudi, que le policier comptant 16 ans de service aurait tenu des propos qui donnent des raisons valables de craindre pour la sécurité de certains employés de la municipalité.

L’identité du policer, de même que celle des employés municipaux visés, n’ont pas été dévoilées.

La teneur des propos qu’il a tenus est également inconnue, mais il est clair qu’ils étaient assez inquiétants pour amener le SPVG à intervenir et obtenir l’engagement de son employé de ne pas troubler la paix, le tout assorti d’une série de conditions à respecter en fonction de l’article 810 du Code criminel.

Les «propos préoccupants» auraient été tenus entre novembre 2018 et juin dernier, alors que le policier n’était pas en fonction. La Division des normes professionnelles et des affaires internes du SPVG a déclenché une enquête administrative en juillet dernier et avisé le ministère de la Sécurité publique de la situation.

L’agent était alors en congé de longue durée et la Division des normes professionnelles évaluera le tout à l’approche de son retour au travail, dont la date n’est pas connue.

Le communiqué du Service de police de la Ville de Gatineau précise que «l’engagement de ne pas troubler l’ordre public sera prochainement déposé devant le Tribunal afin qu’un juge entérine officiellement les conditions imposées à l’individu» et que «d’ici là, les conditions qui lui ont été imposées demeureront valides».

Ces conditions n’ont pas été précisées dans le communiqué du SPVG, mais l’article 810 du Code criminel prévoit à cet effet la possibilité d’interdire la possession d’une arme à feu pour la période de l’engagement, d’interdire de communiquer avec les personnes concernées ou de s’approcher de leurs lieux de travail et de résidence.