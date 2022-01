Un pont s’est effondré dans la région de Pittsburgh vendredi matin

PITTSBURGH — Un pont routier à deux voies s’est effondré tôt vendredi matin dans la région de Pittsburgh.

Des pompiers ont dû descendre en rappel sur 45 mètres et d’autres ont formé une chaîne humaine pour porter secours aux passagers d’un autobus qui était resté suspendu dans le vide.

La presse locale rapporte qu’il s’agit du pont par lequel l’avenue Forbes traverse le parc Frick. L’accident s’est produit vers 6 h, heure locale.

On ne rapporte que des blessures légères lors de l’accident, et on ne déplore aucune perte de vie.

Des images diffusées par la télévision locale montrent au moins quatre véhicules qui sont tombés dans le vide et un cinquième qui est perché dangereusement sur le bord de la route.

L’accident a provoqué une fuite de gaz, mais l’alimentation a maintenant été interrompue.

Le président américain Joe Biden est attendu pour une allocution à Pittsburgh vendredi après-midi. Son discours portera notamment sur son projet d’investir 1000 milliards $ US pour retaper les infrastructures désuètes du pays.