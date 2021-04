Un premier cas de thrombose après le vaccin d’AstraZeneca est signalé au Québec

QUÉBEC — Un premier cas de thrombocytopénie avec thrombose chez une personne ayant reçu le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca est survenu au Québec.

Le ministère de la Santé a confirmé que le cas de thrombose avec thrombocytopénie est survenu dans les derniers jours à la suite de l’administration du vaccin d’AstraZeneca, le Covishield.

On précise que la personne a reçu «les soins appropriés à son état».

«La bonne nouvelle, c’est que la dame en question a été prise en charge et qu’elle se porte bien», a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse.

Le ministère indique que des protocoles ont été mis en place au cours des dernières semaines au Québec et que de la formation a été donnée aux équipes concernées afin de détecter et traiter ce type de complications.

«(Le cas de thrombose) n’est pas une surprise parce qu’on sait que ces événements peuvent arriver», a noté M. Dubé, ajoutant qu’on parle d’un cas sur 100 000 personnes.

Le vaccin d’AstraZeneca et les risques qui y sont associés ont soulevé des inquiétudes partout dans le monde, même si les cas de thrombose demeurent très rares. Au Canada, le Comité consultatif national de l’immunisation a recommandé de suspendre son utilisation pour les personnes de moins de 55 ans.

Pour les 55 ans et plus, le risque d’être infectée par la COVID-19 et de développer des complications est considéré comme beaucoup plus élevé que ceux liés au vaccin, de sorte que son utilisation est toujours recommandée pour les personnes de 55 à 79 ans.

L’annonce du premier cas de thrombose au Québec survient le même jour où l’administration d’un autre vaccin, celui de Johnson & Johnson, a été suspendue aux États-Unis, après que six cas de caillots sanguins eurent été rapportés. Plus de 6,8 millions de doses de ce vaccin ont été administrées aux États-Unis, la quasi-totalité sans effets secondaires ou avec des effets légers.