Un premier débat des chefs en Ontario, dans le nord de la province

Les chefs des quatre principaux partis en Ontario se sont affrontés sur les questions de coût de la vie, d’emplois et d’infrastructures dans le nord de l’Ontario, mardi, lors du premier débat de cette campagne électorale.

Lors de ce débat organisé à North Bay, les quatre chefs se sont ainsi affrontés notamment sur le coût du logement et sur les soins de santé. Ils ont défendu leur bilan et accusé leurs adversaires d’avoir des plans mal ficelés, qui nuiraient finalement aux Ontariens.

«Vous avez beaucoup de choix, beaucoup d’options dans cette élection, a déclaré le chef des progressistes-conservateurs, Doug Ford, qui sollicite un deuxième mandat le 2 juin. Vous allez soit choisir les libéraux qui veulent nous ramener en arrière, soit voter pour le NPD, qui veut nous empêcher d’avancer. Mais si vous voulez avancer, vous n’avez qu’un choix: les conservateurs de l’Ontario.»

La cheffe du Nouveau Parti démocratique, Andrea Horwath, a déclaré de son côté que le plan de M. Ford reposait sur des promesses retapées de la campagne de 2018. «Certaines des promesses de M. Ford sont les mêmes que celles qui figuraient dans sa dernière plate-forme, et il n’a pas abordé ces sujets, par exemple l’autoroute 69» vers Sudbury, a-t-elle mentionné.

Le chef libéral, Steven Del Duca, a appuyé Mme Horwath sur le bilan du premier ministre conservateur. «J’ai entendu M. Ford parler aujourd’hui comme s’il n’avait pas été premier ministre de l’Ontario au cours des quatre dernières années», a affirmé M. Del Duca.

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, le seul membre de son parti à avoir remporté un siège à l’Assemblée législative de l’Ontario, n’a pas vraiment subi les attaques de ses adversaires, mardi.

Il a promis que s’il devenait premier ministre, il réorganiserait Queen’s Park. «Nous avons besoin de nouvelles solutions à de vieux problèmes, a estimé M. Schreiner. Nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre.»

«Airbnb» et crise du logement

Le chef des verts a affirmé qu’il s’attaquerait au problème du logement abordable en construisant des communautés interreliées, où les citoyens peuvent vivre et travailler, et en réglementant les locations à court terme de type «Airbnb».

«Nous devons mettre en place un registre (…) pour nous assurer qu’il y a suffisamment de logements pour les gens qui vivent dans le Nord», a-t-il déclaré.

De même, M. Del Duca a mentionné que les locations à court terme aggravaient la crise du logement et que les libéraux ne permettraient pas à l’industrie de continuer sans contrôle. «Autant je crois au libre marché, on ne peut plus permettre aux simples forces du marché de réguler au milieu de ce genre de crise», a souligné le chef libéral.

M. Ford n’a pas établi le même lien entre les locations à court terme et le prix des logements, se concentrant plutôt sur le revenu d’appoint qu’ils apportent aux propriétaires, et sur l’argent que les voyageurs d’affaires apportent aux communautés du Nord.

«Nous encourageons les gens à venir dépenser leur argent dans le tourisme, a déclaré M. Ford. Ces mêmes personnes vont en ville, vont au restaurant, dans les magasins et génèrent plus d’emplois et plus de revenus.»

M. Del Duca et Mme Horwath se sont également attaqués au bilan de M. Ford en matière de santé mentale. Le chef conservateur a soutenu que son gouvernement avait investi 30 millions $ pour construire 224 lits de traitement de la toxicomanie. Mais Mme Horwath a noté que M. Ford avait plafonné le nombre de sites d’injection sécuritaire, ce qu’a nié le chef conservateur.

Mme Horwath a aussi déclaré qu’un gouvernement néo-démocrate créerait un système plus complet pour faire face à la crise des opioïdes. «Nous savons que nous pouvons sauver des vies en faisant ces investissements, en étant là avec des lits de réadaptation, de désintoxication, avec des services qui soutiennent les gens par la suite», a-t-elle dit.

«Notre plan comprend des logements de transition ainsi que des logements avec services de soutien, afin que les gens qui commencent à pouvoir reconstruire leur vie puissent bénéficier de soutien et d’un logement abordable.»