Un procès affirme que Google discrimine les travailleurs noirs

Une ancienne employée de Google a poursuivi le géant de la technologie pour discrimination raciale, affirmant qu’il se livrait à un « modèle et à une pratique » de traitement injuste pour ses travailleurs noirs.

La poursuite affirme que l’entreprise les a orientés vers des emplois de niveau inférieur et moins bien rémunérés et les a soumis à un environnement de travail hostile s’ils s’exprimaient.

April Curley a été embauchée en 2014 pour recruter des candidats noirs pour l’entreprise. Son recours, déposé vendredi devant le tribunal de district américain du district nord de Californie à San Jose, affirme qu’elle a été illégalement licenciée en 2020 après avoir commencé à s’exprimer et « a appelé à une réforme des barrières et des doubles standards imposés par Google aux employés et candidats noirs ».

« Conformément à sa culture d’entreprise forte et raciste, Google est engagé dans un modèle et une pratique de discrimination raciale contre ses employés afro-américains et noirs, indique la plainte. La direction centralisée de Google, qui est presque dépourvue de représentation noire, a des opinions biaisées et stéréotypées sur les capacités et le potentiel des professionnels noirs. »

Résultat :les employés noirs sont moins payés, avancent moins et quittent souvent l’entreprise.

Un représentant de Google n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire lundi.

L’action en justice, qui demande le statut de recours collectif, fait écho à des années de plaintes d’employés noirs de l’entreprise. Cela inclut l’éminente spécialiste de l’intelligence artificielle Timnit Gebru, qui a déclaré avoir été expulsée en 2020 après un différend au sujet d’un document de recherche examinant les dangers sociétaux d’une branche émergente de l’intelligence artificielle.

À l’époque, Mme Gebru a posté sur Twitter qu’elle avait été licenciée, mais Google a dit aux employés qu’elle avait démissionné. Plus de 1 200 employés de Google ont signé une lettre ouverte qualifiant l’incident de « censure de la recherche sans précédent » et accusant l’entreprise de racisme et de défensive.

La poursuite de Mme Curley affirme que l’entreprise considérait les candidats noirs « à travers des stéréotypes raciaux nuisibles » et a affirmé que les responsables du recrutement considéraient les candidats noirs « pas assez »Google » ».

En outre, selon la poursuite, les enquêteurs ont « bizuté » et sapé les candidats noirs et ont embauché des candidats noirs dans des rôles moins bien rémunérés et de niveau inférieur avec moins de potentiel d’avancement en fonction de leur race et de leurs stéréotypes raciaux.

Mme Curley et d’autres, selon la poursuite, étaient souvent « enfermés dans des emplois sans issue ».

L’action indique que Google, qui a embauché Mme Curley spécifiquement pour recruter des candidats noirs pour l’entreprise, voulait qu’elle « fasse discrètement bonne figure pour l’entreprise et suive la ligne de l’entreprise ». Au lieu de cela, selon la plainte, elle fut un modèle pour les employés noirs et les étudiants noirs qui « se sont opposés avec force et ont appelé à une réforme des barrières et des doubles standards imposés par Google aux employés et candidats noirs ».

En réponse, la plainte indique que Google a « illégalement marginalisé, sapé et finalement éliminé » Mme Curley.