Un programme d’aide au secteur pétrolier est sous la loupe du gouvernement fédéral

OTTAWA — Un programme visant à aider les entreprises pétrolières et gazières à réduire leurs émissions de méthane pendant la pandémie sera examiné puisque l’industrie s’est rétablie, a annoncé le ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson, vendredi.

Le Programme côtier et infracôtier du Fonds de réduction des émissions (FRE) a fait l’objet de vives critiques du commissaire à l’Environnement, Jerry DeMarco, qui le juge mal conçu. Selon lui, ce programme ne permet pas des réductions crédibles et durables des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier ou à assurer l’optimisation des ressources engagées.

M. Wilkinson a rappelé que ce programme mis en place il y a 20 ans visait à aider les entreprises pétrolières et gazières qui souffraient de la chute des prix. Toutefois, il a reconnu que la situation était aujourd’hui très différente. Le moment est venu de vérifier si ce programme demeure pertinent.

Le FRE disposait d’une enveloppe de 675 millions $, mais l’aide n’avait atteint que 134 $ millions pour 25 entreprises et 86 projets de réduction de méthane.