Un programme pilote d’emplois pour les immigrants devient permanent en Atlantique

HALIFAX — Les efforts du Canada atlantique pour attirer plus d’immigrants seront renforcés au cours de la nouvelle année lorsqu’un programme pilote établi en 2017 deviendra permanent, a déclaré vendredi le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser.

M. Fraser a annoncé qu’à partir du 1er janvier, le nouveau Programme d’immigration au Canada atlantique offrira initialement 6000 places dédiées, la répartition entre les quatre provinces de l’Atlantique n’étant pas encore déterminée. L’établissement permanent du programme arrive à un moment opportun, a-t-il déclaré, alors que l’économie a du mal à se remettre de la pandémie de COVID-19.

«Avec les pénuries de main-d’œuvre en tête tandis que nous cherchons à sortir de cette récession pandémique, cela va aider les entreprises à attirer les nouveaux arrivants qualifiés dont elles ont besoin», a déclaré M. Fraser aux journalistes.

Lancé en 2017, le programme pilote permet aux employeurs désignés par les provinces de faire des offres d’emploi aux candidats à l’immigration afin d’aider à pourvoir des postes vacants dans des secteurs tels que les soins de santé, l’hébergement, la restauration et la fabrication. Les candidats acceptés dans le programme obtiennent le statut de résident permanent au Canada.

Le ministre a déclaré qu’il y a une acceptation croissante du besoin d’un plus grand nombre d’immigrants, tant à l’échelle nationale que dans la région de l’Atlantique, afin de chercher à inverser les tendances démographiques, comme une population de plus en plus vieillissante.

«J’ai été témoin d’un changement important dans les attitudes envers les nouveaux arrivants», a affirmé M. Fraser à propos du Canada atlantique.

Jason Shannon, président et chef de la direction de Shannex, qui exploite des établissements de soins de longue durée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, a déclaré que le nouveau programme est important à un moment où la demande de services de santé augmente dans toute la région.

«Ce qui entraîne évidemment une augmentation de la demande de travailleurs de la santé», a déclaré M. Shannon aux journalistes. Il a indiqué que son entreprise avait réussi à attirer 160 travailleurs grâce au programme – dont beaucoup se sont installés dans de petites collectivités telles que Debert, en Nouvelle-Écosse, et Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

Il a déclaré que bon nombre d’infirmières formées à l’étranger que Shannex a recrutées travaillent comme préposées aux bénéficiaires certifiées pendant qu’elles attendent leurs titres de compétence canadiens pour devenir infirmières autorisées ou infirmières auxiliaires autorisées.

M. Fraser a déclaré que depuis sa création, le programme a attiré plus de 10 000 nouveaux arrivants dans la région de l’Atlantique, résultant en 9800 offres d’emploi. Il a fait valoir que le programme avait également réussi à retenir les candidats, 90 pour cent ayant choisi de rester dans la région de l’Atlantique un an après s’être installés au Canada.

Mais ce nombre chute à environ 78 pour cent la deuxième année, selon une évaluation 2020 du programme réalisée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Pourtant, M. Fraser a déclaré que le programme a un taux de rétention plus élevé que les autres programmes économiques de la région de l’Atlantique.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, dont la province a récemment atteint le million d’habitants, selon Statistique Canada, a déclaré que le programme contribuerait à soutenir la campagne de sa province visant à atteindre deux millions d’habitants d’ici 2060.

«La Nouvelle-Écosse a déjà connu une croissance cinq fois plus rapide au cours des cinq dernières années qu’au cours des 25 années précédentes, a déclaré M. Houston. C’est un élan sur lequel nous devons continuer à construire.»

Selon la province, le programme a attiré 4485 personnes en Nouvelle-Écosse depuis 2017.