Un projet de loi fédéral pour changer les critères de l’aide médicale à mourir

OTTAWA — Le gouvernement Trudeau a déposé lundi après-midi un projet de loi pour faciliter l’accès à l’aide médicale à mourir, comme le lui a ordonné un tribunal. Et il en a profité pour chercher à interdire cette aide à mourir lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale.

C’est un jugement de la Cour supérieure du Québec, dans la cause Truchon et Gladu, qui a ordonné de changer les lois fédérale et provinciale avant le 11 mars. Le concept de «mort devenue raisonnablement prévisible», utilisé dans la loi fédérale, a été jugé trop restrictif.

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a demandé un délai de quatre mois à l’application du jugement, craignant que les modifications qu’il a déposées lundi ne soient pas adoptées à temps.

Le ministre Lametti, avec son projet de loi C-7, entend donner accès à l’aide médicale à mourir aux personnes qui auraient conclu une entente préalable avec leur médecin ou leur infirmier, même si depuis cette entente, cette personne a perdu sa capacité à consentir à mettre fin à ses jours.

Le texte modifie le Code criminel en précisant «que l’aide médicale à mourir n’est pas permise lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée», peut-on lire dans le projet de loi.

Le ministre de la Justice a choisi de ne pas évacuer complètement le concept de «mort raisonnablement prévisible». Une personne qui n’est pas aussi proche de sa fin devra attendre 90 jours avant d’obtenir l’aide médicale à mourir, alors que celle dont la mort est «raisonnablement prévisible» y aura droit plus rapidement.

La juge Christine Baudouin avait également invalidé la disposition de la loi québécoise sur l’aide à mourir qui limitait l’admissibilité à ceux qui sont en «fin de vie». Le gouvernement du Québec a annoncé le 21 janvier qu’une personne pourra désormais réclamer l’aide médicale à mourir même si elle n’est pas à l’agonie — le critère de «fin de vie». Sur le plan juridique, ce critère de «fin de vie» deviendra donc inopérant à compter du 12 mars.