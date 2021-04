Un projet de loi privé visant à dépénaliser la consommation de drogues

OTTAWA — Le porte-parole du NPD fédéral en matière de santé dépose un projet de loi pour dépénaliser la consommation de drogues au Canada, cherchant à traiter la consommation de substances comme un problème de santé en plein coeur d’une crise de surdoses liées aux opioïdes.

Le député Vancouver Kingsway, Don Davies, a présenté jeudi un projet de loi d’initiative parlementaire qui abolirait les dispositions du Code criminel sur la possession de drogue, effacerait les antécédents pour la même infraction et assurerait un accès à faible restriction à un approvisionnement sécuritaire en substances réglementées sur le plan médical.

Il est peu probable que le projet de loi atteigne l’étape du débat, mais M. Davies soutient que la politique fédérale actuelle entraîne «des décès évitables», bien qu’elle ait récemment évolué dans la bonne direction.

Le gouvernement libéral a proposé d’assouplir les peines pour possession personnelle de drogues, déposant en février un projet de loi qui abrogerait les peines minimales obligatoires pour les infractions liées aux drogues et obligerait la police et les procureurs à envisager des mesures de rechange pour les affaires de possession, y compris le détournement vers des programmes de traitement de la toxicomanie.

Santé Canada collabore également avec Vancouver sur la demande de la Ville d’une exemption des dispositions du Code criminel sur la possession simple de drogue.

Vancouver a été l’épicentre d’une crise des opioïdes qui a vu la Colombie-Britannique enregistrer plus de 1700 décès par surdose de drogues illicites en 2020 — le bilan plus élevé jamais enregistré en une seule année — et plus de 7000 décès depuis la déclaration de l’urgence de santé publique en avril 2016.