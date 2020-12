Un projet de loi propose de nouvelles règles pour des élections durant la pandémie

OTTAWA — Les libéraux fédéraux proposent d’étaler le vote sur trois jours s’il y a des élections fédérales pendant la pandémie de COVID-19.

Un projet de loi déposé à la Chambre des communes jeudi ajouterait également près de deux semaines de vote par anticipation dans les foyers de soins de longue durée et faciliterait l’obtention et la livraison de bulletins de vote par la poste.

Et il donnerait au directeur général des élections du pays le pouvoir de faire d’autres ajustements pour rendre le scrutin plus sécuritaire pour les électeurs et les officiels électoraux.

Le ministre responsable des institutions démocratiques, Dominic LeBlanc, a déclaré que les mesures visent à empêcher de possibles attroupements dans les bureaux de vote et à permettre aux personnes vulnérables à la COVID-19 de voter de chez elles.

Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a averti plus tôt à l’automne que des restrictions inscrites dans la loi régissant les élections fédérales risquaient de mettre les électeurs en danger, en particulier avec les bureaux de vote itinérants censés faciliter le vote des résidents des foyers de soins.

Le gouvernement affirme que les nouvelles règles seraient temporaires et expireraient lorsque M. Perrault jugerait prudent de revenir au système électoral actuel.