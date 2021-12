Un projet de loi sur l’évolution du Sénat sera réintroduit à la Chambre des communes

OTTAWA — Le gouvernement fédéral prévoit de réintroduire à la Chambre des communes un projet de loi identique à celui déjà adopté à l’unanimité par le Sénat pour reconnaître légalement l’évolution de la chambre haute en une chambre plus indépendante et non partisane.

Le gouvernement a annoncé qu’un projet de loi pourrait être présenté dès vendredi, après que le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a exprimé des doutes quant à l’autorité du Sénat de prendre l’initiative de la législation.

Mercredi, M. Rota a déclaré qu’il était préoccupé par le fait que le Sénat prenne l’initiative d’un projet de loi du gouvernement, connu sous le nom de S-2, car il implique l’allocation de fonds aux différents groupes de la chambre haute.

Il a fait remarquer que le Sénat n’a pas le pouvoir constitutionnel d’initier une législation impliquant l’affectation de fonds publics.

M. Rota a demandé aux députés de lui faire part de leur opinion avant de décider de laisser le projet de loi aller de l’avant aux Communes.

Plutôt que d’attendre une décision, le gouvernement a signifié jeudi qu’il ne donnerait pas suite au projet de loi S-2 et qu’il présenterait un nouveau projet de loi à la Chambre pour atteindre le même objectif.

Le projet de loi S-2 aurait modifié la Loi sur le Parlement du Canada pour reconnaître officiellement la transformation que le Sénat a subie depuis 2015, lorsque le premier ministre Justin Trudeau a commencé à nommer uniquement des sénateurs non partisans désignés par un organisme consultatif indépendant.

La loi reconnaît pour le moment uniquement l’existence de partis politiques reconnus au Sénat – en pratique, seulement les libéraux et les conservateurs, l’un des partis étant désigné comme le caucus du gouvernement et l’autre comme le caucus de l’opposition officielle.

Le projet de loi visait à refléter la réalité selon laquelle la grande majorité des sénateurs siègent maintenant dans trois groupes non affiliés à un parti: le groupe des sénateurs indépendants, le groupe des sénateurs progressistes et le groupe des sénateurs canadiens.

Il aurait fourni un financement à chaque groupe et à ses dirigeants et leur aurait conféré certains pouvoirs supplémentaires.

Les conservateurs, le dernier groupe partisan au Sénat avec seulement 18 membres, seraient restés l’opposition officielle, sans que leur financement ou leurs pouvoirs soient diminués.

Le projet de loi aurait également reconnu que le caucus du gouvernement ne compte plus que trois sénateurs: le représentant du gouvernement au Sénat, son adjoint législatif et un agent de liaison du gouvernement.

Une version précédente adoptée par le Sénat

Le Sénat a adopté à l’unanimité une version précédente du projet de loi S-2 au cours de la dernière législature, mais le projet de loi est mort au moment du déclenchement des élections en août, avant que les Communes ne puissent l’examiner. Les sénateurs l’ont rapidement relancé dès que le nouveau Parlement a commencé à siéger le mois dernier, accélérant ainsi le passage du projet de loi à la chambre haute.

Le sénateur Marc Gold, représentant du gouvernement au Sénat, s’est dit déçu jeudi par les réserves de M. Rota à l’égard du projet de loi.

«En tant que personne qui soutient avec enthousiasme le projet de loi S-2, j’ai été surpris et franchement très déçu par la déclaration du président», a-t-il déclaré à ses collègues sénateurs.

M. Gold a fait remarquer que le projet de loi contenait une «clause de non-affectation» – indiquant que les dispositions de financement n’entreraient pas en vigueur avant d’être recommandées par le gouverneur général après l’approbation du projet de loi aux Communes. Il s’agit d’une «caractéristique commune» de la pratique du Sénat qui a permis à plusieurs projets de loi d’être initiés dans la chambre haute dans le passé, a-t-il dit.

M. Gold a également fait remarquer que M. Rota n’a soulevé aucune objection au projet de loi adopté par le Sénat au cours de la législature précédente, «même si le projet de loi était identique» à S-2.

M. Gold a déclaré au Sénat que le gouvernement avait maintenant l’intention d’accorder une «haute priorité» à la présentation et à l’adoption aux Communes d’un nouveau projet de loi destiné à remplacer S-2.

Les réserves de M. Rota au sujet de S-2 ont créé un obstacle imprévu aux espoirs du gouvernement de modifier rapidement la Loi sur le Parlement du Canada. Cependant, il n’était pas certain que les amendements soient adoptés sans heurts par la Chambre, de toute façon.

Le NPD et le Bloc québécois, qui préconisent tous deux l’abolition du Sénat, n’étaient probablement pas prêts à appuyer l’inscription dans la loi du Sénat plus indépendant proposé par M. Trudeau.

Le chef conservateur Erin O’Toole a promis d’encourager les provinces à élire des sénateurs, qu’il nommerait au Sénat s’il devenait premier ministre.

Les libéraux espèrent néanmoins que les conservateurs de la Chambre suivront l’exemple de leurs compatriotes du Sénat en appuyant les changements apportés à la loi pour reconnaître la réalité actuelle de la chambre haute.

Ils notent que rien dans le projet de loi S-2 n’empêcherait un futur gouvernement conservateur de modifier la façon dont les sénateurs sont nommés ou de ramener le Sénat à une chambre strictement partisane.