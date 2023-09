Un projet de mémorial en l’honneur de la reine Élisabeth II prévu en 2026

LONDRES — Un comité indépendant dévoilera les plans d’un mémorial permanent à la reine Élisabeth II de Grande-Bretagne en 2026, pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire de la défunte monarque, a annoncé dimanche le gouvernement.

Le Bureau du Cabinet a déclaré que Robin Janvrin, l’ancien secrétaire particulier de Élisabeth II, a été nommé président du comité commémoratif de la reine Élisabeth, pour examiner les propositions visant à rendre un «hommage approprié» au monarque britannique ayant régné le plus longtemps après son décès en septembre 2022.

La reine est décédée à Balmoral, son château écossais bien-aimé, à l’âge de 96 ans après 70 ans sur le trône.

M. Janvrin et d’autres responsables du comité examineront la vie de service public de Élisabeth II et les causes qu’elle a soutenues, et recommanderont des plans pour un programme national d’héritage en l’honneur de la défunte reine.

«Ce sera un défi unique d’essayer de capturer pour les générations futures l’extraordinaire contribution de Sa Majesté à notre vie nationale tout au long de son très long règne», a déclaré M. Janvrin, qui a travaillé au palais de Buckingham dans diverses fonctions de 1987 à 2007.

Les recommandations seront présentées à l’héritier d’Élisabeth II, le roi Charles III, ainsi qu’au premier ministre.

En 1955, Élisabeth a dévoilé une statue de son père, George VI, sur l’avenue The Mall à l’extérieur du palais de Buckingham.