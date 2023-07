Un projet de réalité virtuelle montre les effets du changement climatique au Yukon

ÎLE HERSCHEL — Au son de gazouillis d’oiseaux, de moustiques bourdonnants et de vagues clapotant doucement sur le rivage, des adeptes de réalité virtuelle peuvent voyager dans le temps, assister au dégel du pergélisol et apercevoir la montée des eaux sur l’île Herschel (ou Qikiqtaruk), au Yukon.

Le projet de réalité virtuelle «Qikiqtaruk: Arctic at Risk» transporte les gens jusqu’au point le plus septentrional du Yukon sans qu’ils aient à quitter leur domicile. À l’aide d’images et de sons réels, y compris le craquement et le dégel du pergélisol, le projet financé par la National Geography Society offre une expérience immersive des effets du changement climatique sur l’île de l’Arctique canadien.

«J’ai vu beaucoup de changements au cours de mes 20 années de travail sur Herschel», a témoigné Richard Gordon, garde forestier principal du parc territorial Qikiqtaruk avec Yukon Parks.

M. Gordon dit que la côte s’érode rapidement, que la glace disparaît plus tôt et qu’il devient plus difficile pour les aînés de lire la météo lorsqu’ils voyagent. Il a déclaré que les guillemots à miroir, l’île abritant la plus grande colonie d’oiseaux de mer de l’ouest de l’Arctique, sont également en déclin, car il y a moins de poissons dont ils dépendent pour se nourrir.

M. Gordon explique que le projet de réalité virtuelle vise à aider les jeunes, les touristes et les autres à comprendre de visu ce qui se passe à Qikiqtaruk et à saisir l’importance de travailler avec des chercheurs sur les décisions de gestion.

«Cela vous donne vraiment une bonne réalité sur ce qui se passe avec le changement climatique au moment où il se produit, a-t-il expliqué. Si vous pouviez voir cela se produire sur une petite île de votre patrie, cela se produit tout le long de cette côte du versant nord.»

Qikiqtaruk, qui s’étend sur environ 116 kilomètres carrés et est située à cinq kilomètres au large de la côte nord du Yukon dans la mer de Beaufort, est un important site du patrimoine culturel, les Inuvialuit utilisant l’île depuis des milliers d’années. Il abrite une variété d’animaux et de plantes, dont le caribou de la Porcupine, la sterne arctique et le lupin arctique.

À la fin des années 1800, l’île est devenue la principale base des baleiniers commerciaux de la région et une colonie euroaméricaine a été établie à Pauline Cove. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a également établi l’un de ses premiers détachements dans l’Arctique sur l’île en 1903, y embauchant son premier agent spécial en 1909.

M. Gordon, qui est Inuvialuit, a raconté que lorsqu’il était enfant, sa famille vivait du bœuf musqué, du caribou, de l’omble chevalier et du hareng de l’île – les peuples autochtones continuent de récolter dans la région de nos jours. Qikiqtaruk a été établi en tant que parc environnemental naturel en 1987 en vertu de la Convention définitive des Inuvialuit, permettant la poursuite de l’utilisation traditionnelle par les Autochtones.

«Voir c’est croire»

Isla Myers-Smith, scientifique à l’Université d’Édimbourg et à l’Université de la Colombie-Britannique, fait des recherches sur la toundra et les plantes à Qikiqtaruk depuis 2008. Elle a dit que depuis les années 1980, il y a eu une augmentation des arbustes et des herbes sur l’île ainsi que le dégel et l’érosion du pergélisol.

Mme Myers-Smith a déclaré que l’idée de développer le projet de réalité virtuelle est née pendant la pandémie lorsque les chercheurs n’ont pas pu se rendre sur l’île.

«Je pense que pour beaucoup de gens autour de la planète, ils entendent parler du changement climatique mais ils ne comprennent pas nécessairement ce que cela signifie et ce que cela pourrait signifier dans un contexte arctique», a-t-elle soutenu.

«Pour ceux d’entre nous qui passent du temps sur l’île, c’est incroyable de voir comment vous pouvez le rendre fidèle à la réalité», a-t-elle ajouté à propos du projet.

«Quand j’ai le casque, j’ai l’impression d’être dans ces endroits.»

Jeff Kerby, chercheur et photographe scientifique à l’Université d’Aarhus au Danemark, a dit que «voir c’est croire» en ce qui concerne les changements survenus sur l’île, dont le plus évident, selon lui, est la formation d’énormes affaissements de dégel du pergélisol. Il a déclaré que le projet VR avait réuni M. Gordon, des chercheurs et des créateurs de contenu immersif.

Selon lui, le projet aide à résoudre les problèmes d’accessibilité, car se rendre à Qikiqtaruk nécessite d’affréter un avion, ce qui coûte cher, ou de faire un long trajet en bateau. Cela aide également à combler un fossé d’empathie, a-t-il dit, reliant les gens à l’île de l’Arctique canadien.

«Si nous pouvons l’utiliser pour au moins entamer des conversations ou approfondir le lien des gens avec l’île, d’une manière que peut-être que les photos ne peuvent pas le faire, c’est une bonne chose.»

