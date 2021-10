Un puissant séisme fait au moins 20 morts dans le sud-ouest du Pakistan

QUETTA, Pakistan — Un puissant séisme a entraîné l’effondrement d’une mine de charbon et de dizaines de résidences dans le sud-ouest du Pakistan, tôt jeudi, tuant au moins une vingtaine de personnes et faisant plus de 200 blessés, ont annoncé les autorités dans un bilan préliminaire.

On s’attend à ce que le nombre de victimes continue de s’alourdir alors que des équipes de secours ont été déployées dans des endroits isolés en montagne, a expliqué le commissaire adjoint local Suhail Anwar Shaheen.

Au moins quatre décès sont reliés à l’effondrement de la mine de charbon, a précisé M. Shaheen, en disant s’appuyer sur le témoignage de mineurs de la région. Le nombre de maisons effondrées pourrait s’élever jusqu’à une centaine. Leurs occupants endormis y ont été ensevelis.

D’après des relevés géologiques américains, l’épicentre du tremblement de terre de magnitude 5,9 sur l’échelle de Richter se situe à environ 15 kilomètres au nord-nord-est de la ville de Harnai, dans la province du Baluchistan. La secousse s’est produite à environ neuf kilomètres sous la surface de la Terre.

La région, située à une centaine de kilomètres de Quetta, la capitale de la province, mise sur plusieurs mines de charbon, ce qui fait craindre un bilan beaucoup plus lourd aux autorités locales. Au moment où le séisme a eu lieu, de nombreux mineurs étaient déjà au travail.

L’armée pakistanaise a été appelée en renfort pour secourir les victimes. Des dizaines de personnes blessées, dont neuf dans un état grave, ont été transportées par la voie des airs vers l’hôpital provincial situé à Quetta.

La province du Baluchistan se trouve dans un secteur sismique très actif, d’après les données des autorités locales de gestion des catastrophes. Le pire tremblement de terre est survenu en 1935 quand la capitale de la province a été entièrement détruite, causant la mort de plus de 35 000 personnes.